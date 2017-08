Australier erschafft gruselige Kunstwerke: So sehen Zeichentrick-Figuren in deinen Alpträumen aus

Wil Hughes hat Animation an der Griffith University in Brisbane studiert und arbeitet jetzt als digitaler Künstler. Sein unglaubliches Talent, geliebte und familienfreundliche Trickfilm-Charakter in Monster zu verwandeln, begeistert zurzeit viele Comic-Fans.

Die Art wie er mit Licht und Schatten umgeht, verleiht den Figuren einen 3D-Effekt. Der bis anhin eher unbekannte Künstler baut sich gerade eine Community auf, die seine Werke originell und genial findet.

Hier sind ein paar seiner besten Werke!

1. Mr. Krabs aus «Spongebob Schwammkopf»

2. Homer Simpson aus «Die Simpsons»

3. Walter von «Wo ist Walter?»

4. Mike Glotzkowski aus «Die Monster AG»

5. Arnold aus «Hey Arnold!»

6. Spongebob aus «Spongebob Schwammkopf»

7. Ein alter Klassiker

8. Rick Sanchez aus «Rick and Morty»

9. Ein Netflix Troll

10. Pepe der Frosch

11. Ronald McDonald

12. Sheldon J Plankton aus «Spongebob Schwammkopf»