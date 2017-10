Balsam für das Auge: 11 wunderschöne Tiefseekreaturen, die du sehen musst

1. Feuerfische

Die farbenfrohen Feuerfische sehen zwar prächtig aus, ihre auffällige Färbung dient aber eigentlich zur Tarnung. Zwischen bunten Korallen und anderen Meerestieren sind sie dank ihrer Musterung nämlich sehr schwer zu erkennen.

2. Drückerfische

Passend zu ihrem atemberaubenden Aussehen wurde eine Unterart der Drückerfische «Picasso-Drückerfisch» benannt. Wenn diese Fischart sich aber bedroht fühlt, können sie trotz aller Schönheit ziemlich aggressiv werden, wie dieses Video zeigt:

3. Falterfische

Falterfische besitzen die verschiedensten und prächtigsten Farben. Um Fressfeinde zu verwirren, haben viele Falterfische übrigens auffällige Augenflecken am hinteren Teil ihres Körpers, während die richtigen Augen durch ihre Musterung kaum zu erkennen sind.

4. Doktorfische

Die bekannteste Vertreterin dieser Fischart ist wohl die blaue Doktorfisch-Dame Dory aus «Findet Nemo». Ihre Verwandten kommen aber noch in vielen anderen Färbungen vor!

5. Kugelfische

Die Kugelfische sind eine sehr vielfältige Fischart: Zu ihnen zählen etwa 200 Unterarten!

Kugelfische werden aber erst wirklich kugelförmig, wenn sie sich bedroht fühlen. In kugelrunder Form sind sie für Angreifer schwieriger zu fassen und auch nicht besonders schmackhaft zu essen.

6. Fahnenbarsche

Eine ebenfalls sehr grosse Art von bunten Fischen sind die Fahnenbarsche. Die feurigen Fische sind oft rot, orange oder violett gefärbt und einige Arten wechseln während der Paarungszeit sogar ihre Farbe. Weil es bei den Fahnenbarschen immer einen totalen Frauenüberschuss gibt, verwandeln sich die Weibchen, nachdem sie geschlechtsreif geworden sind, einfach in ein Männchen. Problem gelöst!

7. Kaiserfische

Obwohl man Kaiserfische früher als Unterfamilie der Falterfische (s.o.) gezählt hat, bilden sie heute ihre eigene Familie, da sie sich morphologisch klar von Falterfischen unterscheiden. Sie zählen zu den farbenfrohsten Fischen überhaupt.

8. Papageifische

Wie der Name bereits vermuten lässt, zeichnen sich auch Papageifische durch ihr buntes Erscheinungsbild aus. Sie können in ihrem Leben bis zu drei verschiedene Farbmuster annehmen: Vor der Geschlechtsreife tragen sie ein erstes Muster. In der «Initialphase», also sobald sie geschlechtsreif sind, färben sie sich meist rot, grau oder braun. In der dritten und letzten Phase, der Terminalphase, verändern sie ihre Farbe ein weiteres mal.

9. Nacktkiemer

Auch wenn ihr Name nicht sehr ansprechend klingt, ist es ihr Aussehen umso mehr: Nacktkiemer sind eine Art von Meeres-Nackschnecken, von denen es unzählige prachtvolle Exemplare gibt. Ihr aussergewöhnliches Aussehen dient in einigen Fällen als Tarnung und in anderen als Warnung für Fressfeinde.

10. Fangschreckenkrebse

Von dieser Krebsart gibt es neben den bunten auch einfarbige braune Exemplare, die in verschiedenen Ländern gegessen werden. In China sind diese als «Pisskrebse» bekannt, da sie beim Kochvorgang oftmals urinieren.

11. Mandarinfische

Anstelle von Schuppen besitzt der Mandarinfisch eine feste, schleimige Haut, die einen üblen Geruch ausströmt, wenn sie an die Luft kommt. Diese Haut soll den Mandarinfisch vor Parasiten und Krankheiten schützen.