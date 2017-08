Was ist Aktivkohle?

Sie wird bereits seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, in der Medizin verwendet und deswegen gerne auch medizinische Kohle genannt. Aktivkohle besteht zu über 90 % aus Kohlenstoff und hat eine hochporöse Struktur. Die Aktivkohle oder auch A-Kohle wird aus mineralischen Stoffen wie Holz, Torf oder Steinkohle gewonnen und kommt in den verschiedensten Bereichen der Medizin und Chemie, aber auch in der Trinkwasseraufbereitung zum Einsatz. Durch ihre poröse Struktur bleiben Schadstoffe einfacher an der schwammähnlichen Oberfläche hängen und es entsteht ein natürlicher Reinigungseffekt.

Wie wird Aktivkohle eingesetzt?

Im Haushalt findet man Aktivkohle oft in Luft- und Wasserfiltern. Grundsätzlich wird sie aufgrund ihrer reinigenden Wirkung gerne zur Entfernung von unerwünschten Geschmacksstoffen und Gerüchen aus Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen eingesetzt. Auch in der Medizin wird Aktivkohle verwendet. Vor allem dafür, um Giftstoffe aus dem Körper oder genauer gesagt dem Magen-Darm-Trakt zu entfernen. Vielleicht haben Sie bei einer Durchfall-Erkrankung auch schon Kohletabletten bekommen, um den Verdauungstrakt wieder in Ordnung zu bringen. Sie hilft auch um schlimmere Vergiftungen wieder aus dem Organismus zu entfernen.

Aktivkohle für weissere Zähne

Man sieht sie immer mehr, die Beauty Blogger der Generation Social Media. Den Mund voller schwarzem Pulver und grauem Schaum lächeln sie in die Kamera. In ihren YouTube-Videos ist die Rede vom neuen Wundermittel, von der reinigenden Wirkung der Aktivkohle und wie sie ein erfrischendes Gefühl im Mund hinterlässt, die Zähne weisser macht. Mittlerweile nutzen sogar verschiedene Zahnpasta Hersteller das schwarze Pulver als Zusatz.

Aktivkohle Pulver als Zahnaufheller

Ist Aktivkohle also ein Wundermittel und günstige Alternative für Zahnbleachings? Weit gefehlt! Tatsächlich funktioniert Aktivkohle auch im Mund und Rachenraum. Bakterien aus dem Mund- und Rachenraum bleiben an der rauen Oberfläche der Kohle haften, dadurch das frische und saubere Gefühl. Auf den Zähnen wirkt die Aktivkohle ähnlich wie Schleifpapier. Ihre raue Oberfläche schleift die Ablagerungen ab, die für Verfärbungen auf den Zähnen verantwortlich sind, sie bleiben an der Aktivkohle hängen und voilà, die Zähne werden tatsächlich heller. Nicht weiss, denn das Pulver hat keinen Bleaching-Effekt, sondern kann die Zähne nur wieder in ihren ursprünglichen Farbzustand versetzen – und dieser ist genetisch bedingt bei jedem ein bisschen anders.

Aber Achtung!

Auch normale Zahnpasta enthält Partikel, die den Belag von den Zähnen putzt. Aktivkohle als Pulver ist allerdings um ein vielfaches intensiver. Das heisst, man schrubbt hier mit dem starken Schleifpapier. Langzeitstudien gibt es noch keine, Zahnärzte warnen aber vor der längeren Anwendung der Kohleprodukte. Wer die Aktivkohle nämlich regelmässig benutzt, der reibt immer mehr vom natürlichen Zahnschmelz ab und raut die Zahnoberfläche auf, wo sich Bakterien perfekt niederlassen können. Die Anwendung sollte also nur einmalig und nicht länger als 7 Tage erfolgen. Im Zweifelsfall fragen Sie lieber nochmals Ihren Zahnarzt, da unsere Zähne alle unterschiedlich sind und nicht nachwachsen!