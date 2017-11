Bei frostigen minus 2 Grad: Touristen verkleiden sich als Borat und werden verhaftet

Sechs tschechische Touristen hatten sich vergangenen Freitag einen Spass erlaubt und im Borat-Look die kasachische Hauptstadt Astana unsicher gemacht. Und dies bei frostigen minus 2 Grad Celsius!

Der Polizei war allerdings gar nicht zum Lachen zumute. Laut «infromburo.kz» nahm sie die leicht bekleideten Männer wegen «geringfügigem Hooliganismus» und Erregung öffentlichen Ärgernisses fest und verdonnerte sie zu Geldstrafen von jeweils 67 Franken.

Dass das Land in Zentralasien nicht gut auf «Borat» zu sprechen ist, dürfte wohl klar sein: 2006 hatte Komiker Sacha Baron Cohen mit seinem Kinofilm «Borat» für Empörung in Kasachstan gesorgt. In der Komödie zeigte er als lokaler Reporter Kasachstan als einen völlig rückständigen Staat, in dem Minderheiten diskriminiert werden und Prostitution sowie Kriminalität alltäglich sind.

Wenig später wendete sich das Blatt und das kasachische Aussenministerium bedankte sich beim Schauspieler, der dem Land nach seinem Filmerfolg einen wahren Touristensegen beschert hatte.