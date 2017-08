Big-Mac-Salat und Lasagne mit Bananen: 10 Rezepte des Grauens

Irgendein Held sammelt auf seinem Blog «Worst of Chefkoch» die schlimmsten Rezepte der Website «Chefkoch.de» Wir haben hier die allerschlimmsten der Gräuel-Menüs für euch zusammengetragen.

1. Die deutsche Antwort auf Pizza

Deutscher gehts wohl kaum: Wurst und Sauerkraut! Jeder Italiener (bzw. eigentlich einfach jeder Mensch) würde wohl schreiend davon laufen, würde man ihm diese «Pizza» servierern. Mamma mia!

2. Die Lasagne des Teufels

«Heilige Scheisse Karen, was stimmt mit dir nicht», schreibt «Worst of Chefkoch» zu diesem Rezept. Und das fragen wir uns ehrlich gesagt auch. Denn 450 Gramm Hühnerherzen entsprechen in etwa 45 (!) Herzen der armen Vögel. «Was haben Hühner dir angetan?», fragt man sich auf dem Blog weiter. Ja, die Herzen werden sonst selten verwertet, aber trotzdem… Vielleicht ist das Rezept ja aber auch einfach irgendein teuflisches Ritual aus vergangenen Zeiten?

3. Der Partyshit

Auch für dieses Gericht scheint man eine halbe Farm töten zu müssen. Eigentlich besteht es fast ausschliesslich aus Fleisch – und zwei «abgelutschten Salatblättern als Schmuck obendrauf», wie «Worst of Chefkoch» treffend beschreibt.

4. Wie macht man Fast-Food gesund? Man tarnt es als Salat.

"Der Big Mac Salat, ein extrem leckerer Partysalat», so wird dieses Rezept angepriesen. Jetzt stell dir mal vor, du bist auf eine Party eingeladen und da serviert dir jemand dieses Ungetüm von einem «Salat». Da macht man doch gleich auf dem Absatz kehrt und läuft davon. Aber wohl nicht zum McDonalds um die Ecke. Denn die Lust auf Big Macs vergeht einem dank diesem Rezept ein für alle mal.

5. Die freche Alternative zu Milchreis

Klingt nach dem Versuch eines Sturzbetrunkenen, sich mitten in der Nacht noch etwas zu zu Essen zu machen und sich dabei nicht zwischen Nudeln und Müesli entscheiden konnte.

6. Tomatenplatte, erfunden ganz allein von Andi

Lieber Andi, du schlauer Fux du. Was für ein kreatives Menü. Aber wenigstens beim Foto hättest du dir ein bisschen mehr Mühe geben können. Und beim Titel. Denn das Strichli auf dem a sollte in die andere Richtung gehen.

7. Die Hackfressen

Also uns kommt hier höchstens das blanke Entsetzen statt der guten Laune. Also eigentlich tatsächlich perfekt für Halloween!

8. So ein Quark.

Na da sind wir ja erst mal beruhigt, dass wir für dieses Rezept keine Russen zerstampfen müssen. Vielen Dank für den gelungenen Witz. Was aber drin ist sind Rosinen. Und Mandeln. Und Butter. Und viel Zucker. Okay es reicht jetzt. En Guete!

9. Der Hanswurst

Lieber Hans, pack dein Würstchen lieber wieder ein. Das will niemand sehen. Dieses Rezept auch nicht. Vielen Dank.

10. Ei, ei, ei

Superschnell fallen dir beim Abwaschen zwei Eier ins Wasser und ein paar Backerbsen obendrauf. Dann servierst du das Missgeschickt einfach als Abendessen – wird schon keiner was merken.

