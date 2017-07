«Bis alle Männer lernen, sich zu benehmen!»: Schweden plant Festival nur für Frauen

Bei einem Festival soll es um Musik, Freunde und gute Laune gehen. So auch beim Bråvalla in Schweden, das vergangenes Wochenende 50'000 Besucher angelockt hatte. Doch die Veranstaltung wurde von negativen Ereignissen überschattet. Vier Vergewaltigungen und 23 weitere Fälle sexueller Belästigung sollen an dem Openair stattgefunden haben. Zu viel, wie der Veranstalter findet: «Das ist nicht in Ordnung», teilen sie mit und sagen das Bråvalla-Festival fürs nächste Jahr kurzerhand ab. Damit möchten sie ein klares Statement gegen sexuelle Gewalt setzten.

Ein klares Statement hat diese Woche auch Radiomoderatorin und Komikerin Emma Knyckare (29) auf Twitter abgegeben: «Was haltet ihr von einem Festival, in dem nur Frauen willkommen sind? Das führen wir dann so lange durch, bis ALLE Männer gelernt haben, sich zu benehmen.»

Und es scheint nicht nur bei Worten zu bleiben. Weil ihr Post so viel Unterstützung erhalten hat, stellt Emma jetzt eine Gruppe Leute zusammen, die das Festival tatsächlich realisieren wird. Zum ersten Mal stattfinden soll es bereits im Sommer 2018.

Es wäre weltweit das erste Festival, auf dem alle Männer ausgeschlossen sind. Die Idee ist aber nicht neu. Am Glastonbury in England wurden letztes Jahr männerfreie Zonen errichtet, in denen Frauen unter sich sein können.