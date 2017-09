Das Problem einmal geöffneter Weinflaschen

Öffnet man eine Champagner- oder Weinflasche und trinkt diese nicht nicht noch am gleichen Abend aus, stellt man schon nach wenigen Stunden im Kühlschrank fest, dass der prickelnde Geschmack und das Aroma verflogen sind. Egal wie schnell man die Flasche wieder verschliesst oder mit welchen ungewöhnlichen Methoden man versucht, das Aroma in der Flasche zu behalten. Gerade bei Prosecco, Champagner und Co. verfliegt die Kohlensäure schon nach kurzer Zeit und die Weine werden flach. Und dann macht es keinen Spass mehr, der Genuss ist nicht mehr derselbe.

Aus diesem Grund sparen wir die besten Flaschen gerne für den Zeitpunkt auf, wenn genug Leute zusammenkommen, damit die Flasche auch ganz sicher leer wird und der Inhalt nicht verschwendet ist, weil man den Rest zur Seite stellen musste. Dabei sollte man die Feste feiern wie sie fallen. Und genau darum hat der Schweizer Manfred Jüni einen Verschluss erfunden, mit dem Sie Ihren Wein, Prosecco, Champagner, Cava oder Cremant auch noch Tage später aus dem Kühlschrank nehmen können, Aroma und Kohlensäure bleiben erhalten.

Lebensmittel bleiben länger frisch und schmackhaft

Der Geistesblitz zur Gründung seiner Firma «Innveri» kam dem heute Schweizer Manfred Jüni vor über 12 Jahren während dem Einkaufen. Eine Salatverpackung brachte die Idee. Diese war «Verpackt unter einer Schutzatmosphäre» - eine Verpackungstechnik, welche die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängert, ohne deren physikalische oder chemische Eigenschaften zu verändern.

Der gelernte Polymechaniker und Ingenieur wollte dieses industrielle Konzept auch für private Haushalte zugänglich machen. Sein Ziel war die Entwicklung eines Systems, mit dem Lebensmittel länger frisch und schmackhaft bleiben. Das Ergebnis seiner harten und langen Arbeit ist ein ausgeklügeltes Aufbewahrungssystem, mit dem Lebensmittel in einer Schutzatmosphäre gelagert werden. Durch Jünis Ego angetrieben, entwickelte sich die Firma schnell und konnte sich noch vor seinem 30. Geburtstag am Markt etablieren.

Das Wiederverschluss-System «zzysh Drink»

Manfred Jünis erfolgreichste Erfindung nennt sich «zzysh Drink» und ist ein Wiederverschluss-System für Wein- und Champagnerflaschen. Neben einem Verschlussstopfen setzt seine Methode auf eine Druckluft-Kartusche, mit der die Schutzatmosphäre in der geöffneten Flaschen hergestellt wird. Eine Gaskartusche enthält das schützende Gas, das sich in der Flasch wie ein Film über den Inhalt legt. Es reagiert nicht mit dem Inhalt und ist komplett neutral.

Gleichzeitig wird durch das Einblasen des Schutzgases die Luft aus der Flasche gedrängt, die ansonsten für den natürlichen Oxidations-Prozess verantwortlich ist. So verlängert sich die Haltbarkeit der geöffneten Flasche um bis zu 6 Wochen - ohne den Verlust von Kohlensäure oder Aroma.