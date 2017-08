Die Kokospalme

Kokospalmen sind vielfältig genutzte tropische Palmengewächse, die bis zu 30 Meter hoch werden können. Die Frucht der Kokospalme ist die Kokosnuss - eine einsamige Steinfrucht, die bis zu 2,5 Kilogramm schwer werden kann. Sie benötigt fast ein ganzes Jahr, um zu reifen. Angebaut wird die Kokospalme an exotischen Orten auf der ganzen Welt, ihre Frucht ist ein wahrer Exportschlager, die ihren Weg auch in hiesige Supermärkte findet.

Woraus besteht eine Kokosnuss?

Neben der harten braunen Schale besteht die Kokosnuss im Inneren aus weissem Fruchtfleisch und ist umsäumt von einer dicken Faserhülle. Junge, noch grüne Kokosnüsse enthalten zudem bis zu einem Liter Kokoswasser - eine süssliche und fast klare Flüssigkeit. Je älter und reifer die Nuss wird, desto weniger Wasser befindet sich in ihrem Inneren.

Aus dem Fruchtfleisch der Kokosnuss werden neben Kokosmilch, Kokosöl und Kokosflocken auch Kokoschips und Kokosmus hergestellt. Die Produkte aus Kokos sind darum so beliebt, weil sie vollgepackt sind mit Nährstoffen, Mineralien und Vitaminen. Zudem sind Kokosnüsse reich an ungesättigten Fettsäuren. Meistens werden die Produkte der Kokosnuss aber einfach wegen ihres exotischen Geschmacks konsumiert. Dass Sie damit gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit machen ist ein angenehmer Nebeneffekt.

Produkte aus der Kokosnuss

Kokosflocken, Kokosfett, Kokosöl und Kokosmilch. Das sind Produkte, die wir hier in der Schweiz schon seit Jahren in beinahe jedem Supermarkt bekommen. In der Küche sind sie Alleskönner und finden für exotische Gerichte bis hin zu klassischen Desserts Verwerndung. Kokosmehl und Kokosblütenzucker wiederum erhält man vor allem im Bio-Sortiment grösserer Detailhändler oder im Reformhaus oder Bio-Supermarkt. Kokosmus und das Wasser aus der Kokosnuss sind quasi die Neuen. In den letzten Jahren wurden aber auch diese Produkte immer beliebter.

Ist die Kokosnuss gesund?

Gesund ist die als Superfood gehandelte Steinfrucht auf jeden Fall. Allerdings kommt es hier wieder auf die Menge an. Denn die aus der Kokosnuss hergestellten Produkte enthalten meistens sehr viel fett, wenn auch gesundes Fett. Obwohl sie des Öfteren als solche angepriesen werden sind sie also keine Schlankmacher. Es kommt wie immer auf die Menge an.

Fakt ist aber, dass die Kokosnuss viele gesunde Inhaltsstoffe liefern, die unserem Körper gut tun. Die Fettsäuren der Kokosnuss sind im Gegensatz zu den tierischen Fetten aus Milch und Milchprodukten nicht langkettig, sondern mittelkettig. Die sogenannten mittelkettigen Triglyceride senken den Cholesterinspiegel und werden vom menschlichen Körper schneller verarbeitet als langkettige Triglyceride. Die Kokosnuss hat aber auch einen hohen Kupfergehalt, ist reich an Ballaststoffen und das Kokoswasser liefert wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, Natrium, Phosphor, Eisen, Zink, Mangan, Selen und Kupfer.

Kupfer trägt unter anderem zur Bildung von Neurotransmittern bei, die wiederum für den Informationsaustausch zwischen den einzelnen Zellen im Körper verantwortlich sind. Das regt die Gehirnfunktion an und könnte bestenfalls Erkrankungen wie Alzheimer vorbeugen. Die Ballaststoffe halten Magen und Darm in Schwung, beugen Verstopfungen vor und stärken unser Immunsystem. Die vielen Mineralien im Kokoswasser wiederum sind perfekt als isotonischer Drink. Darum ist das Wasser aus der Steinfrucht auch so beliebt bei Sportlern.

Kokoswasser ersetzt den Iso-Drink

Das Kokoswasser ist besonders wertvoll, weil es einen hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen enthält. Zudem hat es eine isotonische Wirkung. Perfekt also, um den Mineralstoff-Haushalt wieder aufzufüllen nach dem Sport. Mit einem Kaloriengehalt von 15 bis 20 Kalorien pro 100 Milliliter ist das Kokoswasser auch zum Abnehmen eine gute Ergänzung oder Alternative zu Wasser und chemischen Shakes.

Kokoswasser lässt aufgrund der darin enthaltenen Antioxidanzien die körpereigenen Zellen schneller regenerieren, was sich besonders gut auf die Haare und die Haut auswirkt. Die natürliche Anti-Aging-Wirkung ist damit ein sehr angenehmer Nebeneffekt. Kokoswasser nicht nur bei Nierensteinen, sondern auch bei Verdauungsbeschwerden, Osteoporose und Infektionen des Harntraktes.