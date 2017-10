In den letzten Jahren ist das öffentliche Interesse an Lebensmitteln und Gesundheit rapide angestiegen. Trotz dem Bewusstsein, dass eine nährstoffreiche Ernährung essentiell für die Gesundheit ist, erfüllen die meisten Europäer die Ernährungsempfehlungen der Experten nicht annähernd. Dabei würde ein täglicher, höherer Verzehr an Obst und Gemüse das allgemeine Wohlbefinden des Einzelnen stärken. Obwohl Lebensmittel mit gesundheitsfördernden Nährstoffen günstig und fast überall verfügbar sind, tun wir uns schwer, die propagierte «5 am Tag» Regel einzuhalten.

Warum gesunde Ernährung so wichtig ist

Wissenschaftliche Studien belegen, dass eine abwechslungs- und nährstoffreiche Ernährung schon nach kurzer Zeit unser Wohlbefinden signifikant steigern kann. So enthalten Äpfel und Karotten beispielsweise Betacarotin und das Flavonoid Quercetin, dem antioxidative Eigenschaften zugeschrieben werden. Antioxidantien sind Moleküle, die Körperzellen vor schädlichen freien Radikalen schützen, welche für altersbedingte Krankheiten wie Diabetes und Krebs verantwortlich sind. Den gleichen Effekt haben auch Beeren, die, neben Vitamin C und E, krebsbekämpfende Carotenoide enthalten. Diese Liste lässt sich mit Obst, Gemüse, Nüssen und anderen, nährstoffreichen Lebensmitteln, beliebig lange weiterführen.

Was bewirken Smoothies und Shakes?

In diesem Zusammenhang haben Ernährungs-Experten festgestellt, dass die gleichzeitige Aufnahme verschiedener Lebensmittel die Fähigkeit des Körpers steigert, Nährstoffe zu absorbieren. Betacarotin wird zum Beispiel leichter mit Fett aufgenommen, da dies die Bildung von fettlöslichem Vitamin A begünstigt. Blattsalat und Spinat kombiniert man am besten mit Orangensaft, weil das darin enthaltene Vitamin C die Eisen-Aufnahme erleichtert. Am einfachsten und zeitsparendsten gelingt das, wenn man diese Lebensmittel in einem Smoothie, Shake oder Dressing miteinander mischt.

Was ist ein Personal Blender?

Unter diesen Aspekten überzeugen Personal Blender seit geraumer Zeit die Verbraucher. Aufgrund ihrer konkurrenzlos einfachen Handhabung und schnellen Arbeitsweise sind die handlichen Standmixer gefragt wie nie. Neben Smoothies, Shakes und Dressings, lassen sich mit den kleinen Mixern auch Suppen und Cocktails zubereiten. Und das Beste daran ist: Aufgrund der Spezialklingen zerkleinern sie Lebensmittel so fein, dass sie vom Körper ideal aufgenommen werden können. Durch die hohe Umdrehungszahl werden die Zellwände aufgebrochen, wodurch eine viel bessere Aufnahme aller Vitalstoffe möglich ist, ohne dass diese zerstört werden.

Was kann der Personal Blender?

Mit hoher Leistung holt der Personal Blender wichtige Nährstoffe sogar aus Schalen, Stielen und Kerngehäusen heraus. Dazu gibt man die Zutaten einfach in den Mixer, zerkleinert sie und geniesst. Die so hergestellte Nährstoff-Bombe kann man direkt aus dem Becher trinken oder man nutzt das mitgelieferte Zubehör zur Aufbewahrung im Kühlschrank. Ein Personal Blender braucht in der Regel wenig Platz, ist äusserst leicht zu reinigen und unschlagbar vielseitig. Wer auch im Büro und Urlaub nicht auf eine gesunde Ernährung verzichten möchte, findet in dem Nährstoff-Extraktor den idealen Begleiter. Dank seiner handlichen Form lässt er sich leicht verstauen und transportieren. Dadurch kann man seinem Körper fast zu jederzeit und überall den Gesundheits-Kick verleihen.

Wie oft sollte man Smoothies trinken?

Achten Sie dennoch darauf, Obst und Gemüse nicht ausschliesslich in Form von Smoothies und Shakes aufzunehmen, da der Körper Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte bereits im Mund zu verdauen beginnt. Auch wenn wir durch Smoothies und Shakes schnell viel Obst und Gemüse trinken können, heisst das nicht, dass der Körper die enthaltenen Vitamine auch immer gänzlich aufnehmen kann. Eine ausgewogene Ernährung, die täglich ergänzt wird durch leckere und gesunde Mixgetränke, ist der beste Weg zu einem gesunden Lebensstil.