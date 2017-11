Weihnachtsgeschenke für den Vater

Wenn es darum geht, den Vater zu beschenken, sind wir schnell am Ende mit unserem Latein. Was soll man auch jemandem schenken, der schon alles hat? Krawatte und Strümpfe sind doof, Parfüms hat er von vergangenen Weihnachtsfesten noch für die nächsten 20 Jahre im Schrank stehen. Die Wahl fällt womöglich also wieder auf ein Geschenk, von dem man selbst auch nicht so überzeugt ist. Das soll nicht sein – deshalb haben wir hier für Sie ein paar aussergewöhnliche Geschenke zusammengestellt, die Papa so garantiert nicht erwarten wird.

Das schönste Geschenk, dass wir jemandem machen können, den wir sehr gern haben, ist Zeit. Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Zeit, um schöne Stunden zu verbringen, in denen man Tolles erlebt, das unvergessen bleibt. Daran erfreut sich nicht nur der Beschenkte, sondern es stärkt die familiäre Beziehung im Gesamten.

Söhne und Töchter sollten sich zudem überlegen, welche Hobbys und Passionen der Vater hat. Hier finden sich bestimmt Erlebnisse und Produkte, die der Vater noch nicht kennt und die ihn glücklich machen. Zerbrechen Sie sich im Vorfeld ruhig ein bisschen den Kopf, das Geschenk soll schliesslich etwas besonderes sein.



Aussergewöhnliche Geschenke für Papa

DNA Herkunftsanalyse

Wer sind wir? Wo kommen wir her? Von welchem Urvolk stammen wir ab? Fragen, die Gross und Klein beschäftigen – bestimmt auch Papa. Mit einer DNA Herkunftsanalyse erfährt der Beschenkte beispelsweise seine Herkunft nach Region und erhält die Emailadressen von genetischen Cousins. Als Premium-Variante mit tieferer Analyse erhältlich.



Wein Abonnement

Papa liebt Wein! Einfach seinen Lieblingswein kaufen, das ist natürlich eine Variante ihm eine Freude zu machen. Eine etwas überraschendere Methode wäre dieses Wein Abonnement. Jeden Monat werden dem Beschenkten drei von Kennern ausgewählte Weine zugeschickt, inklusive Weinführer.



Flaschenverschluss zzysh

Er kommt aus der «Höhle der Löwen» und Papa ist schliesslich auch unser persönlicher Löwe in der Familie! Der Flaschenverschluss zzysh verschliesst Champagner- und Weinflaschen mithilfe eines speziellen Gas ohne Qualitätsverlust. Damit verlängert man die Haltbarkeit um bis zu 6 Wochen.



Personalisierbare Thermosflasche

Papa ist ein Wandervogel. Und egal ob ein heisses Getränk im Winter oder ein kaltes Getränk im Sommer, in der Thermosflasche ist das Lieblingsgetränk sicher aufbewahrt im Rucksack dabei. Als Spezialeffekt lässt sich die Flasche personalisieren mit einem Spitznamen oder einfach dem richtigen Namen.



Schlafphasenwecker

Man denkt es zwar immer, aber auch Eltern haben Tage, da kommen sie kaum aus dem Bett, gerade jetzt wo die Tage immer kürzer und dunkler werden. Der Schlafphasenwecker reisst einem nicht aus dem Tiefschlaf, sondern eruiert über ein Armband, wann der perfekte Weckzeitpunkt gekommen ist, wenn man sich bereits in einer leichten Schlafphase befindet.



Lounge-Eintritt Flughafen Zürich

Wenn Papa viel unterwegs ist, vor allem mit dem Flugzeug, dann ist dieser Lounge-Eintritt für den Flughafen Zürich ein unkompliziertes, aber effektives Geschenk. So tritt der Vater seine Geschäftsreise ganz sicher ohne Stress und mit einem Gefühl von VIP-Status an.



Personalisierte Siegerstatue

Immer noch ein Klassiker, der goldene «Victor», angelehnt an die amerikanische Filmtrophäe, die jedes Jahr an die Besten der Besten vergeben wird. Vorne auf die Plakette kann man den Namen des Beschenkten eingravieren lassen – grosser Stolz für jeden Vater.



Das Männer Kochbuch

In der Küche regiert meistens Mama, aber ab und zu steht der moderne Vater ebenfalls gerne am Herd und zaubert sein Lieblingsmenü. Ein saftiges Steak gehört da natürlich ganz oben auf die Liste. Das Männer Kochbuch bietet aber noch viele andere Rezepte. Zum Buch gibt es den Kochlöffel mit Schnurrbart und eine Bulls Eye BBQ-Sauce.