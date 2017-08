Body Shaming in Amerika: Rektorin sagt, dass nur dünne Mädchen Leggings tragen sollen

Heather Taylor ist die Schulleiterin der Stratford High School in North Carolina. Als sie auf dem Schulareal beobachtete, dass immer mehr Mädchen der 9. und 10. Klasse in Leggings auftauchten, machte sie an der Schülerversammlung folgende Aussage:

«Solange ihr keine «Size Zero» oder Grösse 32 trägt, seht ihr in so etwas wie Leggings fett aus.»

Anstatt ihre Schüler in dieser prägenden Lebensphase zu unterstützen und aufzubauen, verletzte sie mit diesem Statement das Selbstvertrauen vieler Teenager. Die Schülerinnen sind zutiefst verunsichert: «Ich trage keine «Size Zero» und fühlte mich von ihr angegriffen.»

Nach dem Vorfall wurden Mitglieder der Gemeinde darauf aufmerksam und hinterliessen Kommentare auf der Facebook-Seite der Stratford High School. Die meisten verlangten, dass sie ihre Position als Schulleiterin aufgibt.

«Enttäuscht und angewidert darüber, dass ein solcher Kommentar an eindrucksvolle junge Frauen geäussert wird, von jemandem, der als Vorbild gelten sollte.»

Kurz nach dieser Auseinandersetzung hatte sich Taylor gegenüber den Medien gerechtfertigt, jedoch nicht wirklich entschuldigt: «Es war nicht meine Absicht, meine Schülerschaft zu verletzen oder zu beleidigen. Ich gehören zu ihren grössten Fans und möchte sie stets unterstützen», erklärt Taylor.

Trotzdem bleibt Taylors Aussage gegenüber dem Körperbild ihrer Schüler beunruhigend. Statistiken zeigen nämlich, dass Teenager - vor allem Mädchen - mit einer extrem negativen Körperwahrnehmung zu kämpfen haben. Dies führt zu extremen Diäten oder gar Essstörungen, um abzunehmen und in die besagte «Size Zero» zu passen. Die «National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders» hat zudem festgestellt, dass geschätzt 30 Millionen Menschen in den USA an einer Essstörung leiden.