Bunte Farben sorgen für Aufregung: LGBTQ-freundlicher Weihnachtsmann löst Shitstorm aus

Der Lebensmittel-Discounter Penny in Deutschland sorgt jedes Jahr für Gesprächsstoff. Seit sieben Jahren verkaufen sie den Zipfelmann aus Schokolade zusätzlich zum traditionellen Schoggi-Weihnachtsmann, um die nicht-christliche Gesellschaft während der Feiertage nicht auszuschliessen. Dieses Jahr verschaffte sich der Supermarkt besondere Aufmerksamkeit: Den Schoggi-Zipfelmann gibt es seit Montag in Regenbogenfarben, wie die Stuttgarter Zeitung berichtet.

«Vielfalt, Toleranz und Liebe»

Das neue Design stehe für «Vielfalt, Toleranz und Liebe», wie die Verantwortlichen auf Facebook erklären. Leider sind nicht alle so erfreut über die diesjährige Vermarktung des Regenbogen-Männchens. Viele Leser auf Facebook kritisieren die Idee vehement und werfen der Supermarkt-Kette vor, «das Land in ein grosses Irrenhaus verwandeln» zu wollen. Die User behaupten, Penny wolle damit übertrieben politisch korrekt wirken und den Weihnachtsmann abschaffen, berichtet die Welt. Und dies obwohl der Hashtag #Seidliebzueinander anstelle der Online-Kritik genau das Gegenteil, nämlich mehr Toleranz, erreichen sollte.

Nicht alle sind dagegen

Neben den Trollen sind glücklicherweise auch positive Kommentare zu finden. So schreibt eine beeindruckte Leserin, dass diese Botschaft in einem herkömmlichen Supermarkt auf einfachem Weg viele Menschen und Kinder erreichen wird. «Eine logische Konsequenz nach der #ehefüralle, auch die dahinter stehende Einstellung, weiterhin Toleranz im Alltag zu zeigen. Chapeau, Penny!». Und obwohl die farbfrohen Schoggi-Männchen kein klares politisches Statement aufweisen, sondern genau so bunt wie die Süssigkeiten im Regal neben an sind, ist klar: Penny hat die Zipfelmänner so gestaltet, um nicht nur die nicht-christliche Bevölkerung, sondern auch die LGBTQ-Gesellschaft anzuerkennen. Und dazu schliessen wir uns den Befürwortern an und sagen: Hut ab, Penny!