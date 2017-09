Bye bye Sommer, bis zum nächsten Jahr! Mit diesen 10 Filmen kommst auch du in Herbststimmung

1. Es begann im September (Autumn in New York)

Dieser Film hat alles, was es braucht, um in Herbststimmung zu kommen: New York als Schauplatz und viele Szenen mit goldenen, fallenden Blättern.

2. Harry Potter und der Gefangene von Askaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)

Die Harry-Potter-Filme sind genial und es gibt nichts besseres, als sie an einem regnerischen, nebligen Tag, mit einem warmen Getränk in eine Decke gekuschelt, zu schauen. (Besonders den Film «Harry Potter und der Gefangene von Askaban»)

3. Nightmare Before Christmas

Einer der besten Halloween-Filme, die je produziert wurden!

4. Der gute Will Hunting (Good Will Hunting)

Es ist nicht direkt ein Herbstfilm, aber wenn man Robin Williams und Matt Damon auf der Parkbank zwischen den Herbstblätter sitzen sieht, kann man es kaum noch erwarten, das Gleiche zu tun.

5. Halloween Town

Halloween ist doch beinahe schon ein Synonym für den Herbst, nicht wahr?

6. Schlaflos in Seattle (Sleepless in Seattle)

Herbstzeit ist Liebeszeit. Die Kälte kommt und es ist schön, jemanden zu haben, an dem man sich aufwärmen kann. Perfekte Zeit also, um zusammen einen romantischen Film wie «Schlaflos in Seattle» zu sehen.

7. Halloween Twins, jetzt hexen sie doppelt (Double, Double Toil and Trouble)

Ein Lieblingsfilm aus der Kindheit und ihn zu sehen ist noch immer eine Halloween-Tradition.

8. Cap und Capper (The Fox and the Hound)

Dies ist einer dieser Filme, bei denen du ich in eine Decke kuscheln willst, damit sie die Tränen aufsaugt.

9. e-m@il für Dich (You've Got Mail)

Auch wenn sich der Film über ein ganzes Jahr zieht, sind die Herbst-Szenen die Besten.

10. Der Hexenclub (The Craft)

Einer der besten Hexenfilme und ein Muss für die Halloween-Nacht.