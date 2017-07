Chatprotokolle als Beweisstück: Frau lässt sich scheiden, weil ihr Mann nicht zurückschreibt

Dass der beliebte Messenger WhatsApp im Jahr 2014 eine Lesebestätigung in Form von blauen Häkchen einführte, kam nicht bei allen gut an. Vielen Nutzern passte es überhaupt nicht, dass Absender erkennen, ob der Empfänger eine Nachricht gelesen hat oder nicht. In Taiwan ging das nun sogar so weit, dass sich eine Ehefrau von ihrem Mann scheiden liess.

Wie «BBC» berichtet, kommunizierten die Beiden mit dem «Line»-Messenger, dem asiatischen Pendant zu Whatsapp. Die Kommunikation verlief jedoch sehr einseitig. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2012 blieben die Nachrichten der Ehefrau unbeantwortet. Der Mann las ihre Botschaften zwar, reagierte jedoch praktisch nie auf diese. Die Frau widerum sah sich gezwungen zu handeln und reichte deshalb die Scheidung ein.

Und tatsächlich: Für einen Scheidungsrichter in der taiwanesischen Stadt Hsinchu waren die ungelesenen Nachrichten Grund genug, die Ehe als gescheitert anzusehen und die Scheidung für rechtskräftig zu erklären. Er nannte die Chatprotokolle, die eben mit solchen blauen Häkchen versehen waren, ein «zentrales Beweisstück» für seine Entscheidung. Unter anderem soll der Ehemann nicht einmal geantwortet haben, als seine Frau ihm von einem Autounfall berichtete, in den sie verwickelt worden war. Er besuchte sie zwar im Spital, antwortete aber trotzdem nie auf ihre Nachrichten.

Das Gericht räumte aber auch ein, dass es nebst den unbeachteten Nachrichten familiäre und finanzielle Probleme zwischen den beiden gegeben habe. Die Ehe des Paares sei schlichtweg nicht mehr zu retten, so der Gerichtsbeschluss.