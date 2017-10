Die Advents-Reise nach Paris

Verbinden Sie die Adventszeit und den Besuch der Weihnachtsmärkte mit einer Flussfahrt, bei der Sie sich um nichts kümmern müssen. Sie werden mit dem Bus an einem der 6 Einstiegsorten zwischen St. Gallen bis Basel abgeholt und direkt zum Hafen gefahren. Sobald Sie eingecheckt haben geht die Fahrt los, vorbei an lichtbestückten Fassaden und einer hoffentlich weissen Winterlandschaft.

Die nächsten Tage haben Sie die Möglichkeit die Weihnachtsstimmung in der französischen Metropole Paris und im Städtchen Rouen zu geniessen. Der Weg dorthin führt die verschlungene Seine entlang ­– es ist einer der schönsten Flussabschnitte in ganz Frankreich. An beiden Orten haben Sie die Möglichkeit sich Sehenswürdigkeiten anzusehen oder die Weihnachtsmärkte zu besuchen, es bleibt genügend Zeit für Shopping, Sightseeing und Entspannug in den fünf Reisetagen.

Die Excellence Royal

Ihr Name ist Programm. Die Excellence Royal ist ein gemütliches und elegantes Flusskreuzfahrtschiff. Seit 2014 schon nennt sie die Seine ihre Heimat und begeistert Passagiere immer wieder aufs Neue. Das Schiff hat 72 Kabinen, alle liegen aussen und sind mit höchstem Komfort ausgestattet – kaum ein anderes Flussschiff hat so grosszügige Kabinen.

Während Sie die Zeit an Board geniessen, zieht die Landschaft an Ihnen vorbei. Das können Sie von verschiedenen Plätzen auf dem Schiff aus geniessen. Ob in der Lounge, der Bar, dem Aussendeck, im Whirlpool oder bei gutem Wetter auch mal im Liegestuhl – Entspannung wird hier gross geschrieben.

Fluss-Kreuzfahrten

Wenn man an Kreuzfahrt denkt, dann erscheinen bei den meisten Menschen Bilder von grossen Dampfern mit hunderten Kabinen und tausenden Passagieren im Kopf. Dass man für eine Kreuzfahrt nicht um die halbe Welt reisen muss auf einem Schiff mit 5'000 anderen Passagieren, das beweisen Flusskreuzfahrten, die auch bei den Schweizern immer beliebter werden. Das Gefühl eines kleinen Luxushotels hat man trotzdem, der Service ist meist sehr viel persönlicher und tagelang auf hoher See ohne ein Fleck Land in Sicht, sowas muss man bei der Flusskreuzfahrt nie fürchten.

Stattdessen geniessen Sie die Annehmlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffes und haben immer wieder die Möglichkeit neue Orte auf der Route zu besichtigen. Das Schiff wird zum Rückzugsort, zur Wohlfühl-Oase.

Buchen Sie Ihre Flussfahrt noch heute mit 50% Rabatt!