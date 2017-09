Pasta an die Decke werfen für den «al-dente-Test»

Irgend ein Verrückter hat sich hier einen grossen Spass mit gutgläubigen Hobby-Köchen erlaubt. Die Pasta gehört weder an die Decke, noch auf den Boden oder an die Wand und man erkennt dadurch auch nicht, ob die Nudeln gar sind.

Pasta nachsalzen

Beim Pastakochen kommt das Salz ins kochende Wasser, bevor man die Pasta darin al dente kocht. Nicht vorher und nicht nachher. Wer das Salz von Anfang an ins Wasser gibt riskiert, dass der Pfannenboden korrodiert. Die Nudeln erst nach dem Kochen salzen funktioniert genauso wenig.



Pasta in nicht kochendes Wasser geben

Die Pasta darf erst dann ins Wasser, wenn es kocht und sprudelt. Legt man sie schon von Anfang an ins Kochwasser, weicht sie auf und wird ungeniessbar. Man darf die Pasta übrigens während dem Kochen auch umrühren, damit sie gleichmässig gar wird und weniger klebt.

Öl im Pastawasser hilft gegen verkleben

Auch dieser Mythos hält sich hartnäckig. Das Ziel? Das Wasser öliger machen, damit die Pasta anschliessend nicht verklebt? Das funktioniert nicht. Fett, also das Öl, ist unpolar, Wasser hingegen polar – Mischversuche zwecklos. Was dadurch passieren kann ist hingegen, dass die Sauce anschliessend schlecht an der Pasta haftet.

Pasta mit kaltem Wasser «abschrecken»

Nein, Sie müssen die Pasta nicht erschrecken und mit einem kalten Bad überraschen, auch wenn man Ihnen weiss machen will, dass sich das so gehört. Alles was passiert: Sie waschen die Stärke ab und die Pasta klebt mehr zusammen. Einzige Ausnahme fürs Abschrecken ist Pastasalat, dann möchte man tatsächlich verhindern, dass die heissen Nudeln sich im Topf gegenseitig weiter warm geben und weiter garen.

Pasta und Sauce separat servieren

Ein grosser Topf mit Pasta, daneben eine Pfanne mit der Sauce. Geschöpft wird erst ein grosser Haufen Nudeln, dann ein Kleckser Sauce obendrauf. Und jetzt? Das Mischen im Teller stellt sich als Kraftakt heraus, Flecken überall wo nicht gewollt garantiert. Die Sauce haftet auch schlecht an der Pasta. Darum Pasta und Sauce immer direkt nach dem Abgiessen (im Kochtopf) mischen – wenn möglich ein bisschen Pastawasser auffangen, falls die Sauce zu dick ist.

Spaghetti Bolognese

Wir müssen Sie enttäuschen. Spaghetti Bolognese ist gar kein typisch italienisches Gericht. In der Stadt Bologna, dort wo diese kulinarische Kreation angeblich herkommen soll, wird das Ragu Bolognese mit Tagliatelle oder anderen Nudeln serviert, nicht aber mit Spaghetti.

Nudeln brechen

Wenn Sie die Nudeln brechen müssen für den Kochtopf, dann ist dieser definitiv zu klein. Lange Nudeln werden niemals gebrochen, das ist quasi eine italienische Todsünde. Nudeln wie Spaghetti, die in rohem Zustand erst noch aus dem Kochtopf ragen vorsichtig mit einer Kelle in den Topf drücken, sobald der Teil im Wasser weicher geworden ist. Das sollte schnell passieren, sonst wird die Pasta unregelmässig gar.