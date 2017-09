Dangerous: Warum Avril Lavigne der gefährlichste Promi im Netz ist

Wer zuhause oder im Büro nach Avril Lavigne googlet, setzt womöglich seinen Computer oder sein Smartphone aufs Spiel. Der Name der 32-jährigen Kanadierin liefert nämlich die gefährlichsten Suchergebnisse im Internet. So liegt die Chance, bei einer Suche nach dem Popstar mit Viren oder sonstigen Schädlingen konfrontiert zu werden, für das Jahr 2017 bei 14,5 Prozent. Wenn man nach «Avril Lavigne free mp3» sucht, führt sogar jedes fünfte Ergebnis zu einer gefährlichen Webseite.

Zu dieser spannenden Erkenntnis kam «McAfee» diese Woche in Kalifornien, USA. Experten der Antivirus-Software veröffentlichen seit elf Jahren die Liste mit den gefährlichsten Stars und Sternchen im Internet. War im vergangenen Jahr noch US-Comedian und Schauspielerin Amy Schumer an oberster Stelle, tummeln sich 2017 nur noch Musiker in der Top-Ten-Liste.

Bruno Mars landete mit einer Gefährdungsquote von 13,4 Prozent auf Platz zwei hinter Lavigne. Bronze holte sich Carly Rae Jepsen. Zayn Malik, Celine Dion, Calvin Harris, Justin Bieber, Diddy, Katy Perry und Beyoncé komplettieren die Liste.

«McAfee» erklärt die Top-Ten-Liste mit dem starken Wachstum des Musikmarktes im vergangenen Jahr. «Wenn Künstler auf Tour gehen und neue Alben und Songs veröffentlichen, wächst der Appetit auf neue Inhalte dieser Sänger», heisst es in der Mitteilung.