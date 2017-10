Dank Expertenrat zu einer erfüllten Beziehung: Achte auf diese Zeichen bei deinem potentiellen Partner

1. Er verhält sich ruhig im Stau

Bei Menschen, die im Verkehr ausflippen, andere Fahrer beschimpfen und rumhupen, stellt sich die Frage: Wie verhalten sie sich denn in Stress-Situationen zu Hause? «Geduld und die Fähigkeit, Enttäuschungen auszuhalten, ist wichtig, wenn man bei einer Beziehung vor Problemen steht», sagt Winifred M. Reilly, Ehe- und Familientherapeutin und Autorin von «It Takes One to Tango».

2. Er muss nicht immer gewinnen

In einer Beziehung soll man idealerweise ein Team und keine Konkurrenten sein. Wer das richtig umsetzt, hat auch keinen Drang, sich immer beweisen zu wollen und findet es auch nicht tragisch, in einer Diskussion nicht immer im Recht zu sein. Kämpfen ist ok, aber nicht gegen denjenigen, den man liebt. So der Rat des Therapeuten Kurt Smith.

3. Er will sich verbessern

Damit eine Beziehung wachsen kann, müssen beide Liebenden auch individuell an sich selber arbeiten. Verläuft dieser Prozess nur einseitig, führt das früher oder später zu Problemen in der Partnerschaft. Sich mit sich selber auseinandersetzen zu können, ist deshalb essentiell, meint der Psychologe Ryan Howes.

4. Er kann offen über Sex sprechen

Sex zu haben ist toll, über Sex reden zu können nicht weniger wichtig. Besonders dann, wenn es im Bett vielleicht mal nicht mehr so floriert, wie zu Beginn der Beziehung. «Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man schüchtern ist oder das Thema schlichtweg peinlich für einen Partner ist. Es ist der Wille, der zählt», sagt die Sex-Therapeutin Vanessa Marin.

5. Er verhält sich fair in einem Streit

In einer hitzigen Diskussion ist es schnell passiert, dass man Dinge sagt, die man nicht so meint. Wenn dein Partner aber in der Lage ist, trotz Meinungsverschiedenheiten dir zuzuhören, auf deine Meinung einzugehen, deine Sicht anzunehmen und sich auch zu entschuldigen, dann ist es ein gutes Zeichen. - Michele Weiner-Davis, Therapeutin und Autorin von «Divorce Busting».

6. Er hat Anstand

Gibt die Kassiererin ihm zu viel Rückgeld, behält er es nicht klammheimlich, sondern macht sie darauf aufmerksam und gibt es zurück. Dieses Verhalten zeugt davon, dass er nicht nur ehrlich ist, sondern auch keinen Wert darauf legt, sich auf Kosten anderer zu bereichern. Geiz und Egoismus tun einer langanhaltenden Beziehung nicht gut, sagt Winifred M. Reilly.

7. Er kümmert sich um seine körperliche und geistige Gesundheit

Gesund zu essen, Sport zu treiben oder mal ein Buch zu lesen, hat viel mit Disziplin zu tun. Denn auf der Couch zu fernsehen, Fastfood in sich zu stopfen oder an Wochenenden nur Alkohol zu trinken, ist oft einfacher. Menschen, die aus der Routine ausbrechen können, sind eine gute Partnerwahl, meint Ryan Howes.

8. Er ist bereit, um Hilfe zu bitten, wenn es Beziehungsprobleme gibt

Durch dick und dünn, in guten und in schlechten Zeiten. Ob der Partner bei ersten Schwierigkeiten aufgibt, wegläuft oder sich einfach zurückzieht, sagt was über seine Verlässlichkeit aus. - Michele Weiner-Davis.

Der Artikel erschien ursprünglich auf «Huffingtonpost».