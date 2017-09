Die CoolDownDrink-Gläser

Der Name ist Programm. Die doppelwandigen Gläser des Schweizer Start Ups Scaloric sind speziell dafür gemacht worden, um Getränke schnell zu kühlen und über lange Zeit kühl zu halten. Dazu nutzt die Materie im Inneren den Phasenwechsel von fest zu flüssig. Ganz ohne Eiswürfel. Alles was man dazu braucht ist ein Gefrierschrank, in dem man die Gläser je nach Grösse mindestens eine Stunde für den Kühlprozess auflädt. Die ungefährliche Flüssigkeit im Hohlraum der Gläser wird bei Minus 4 Grad fest und sorgt anschliessend für konstante Kühltemperatur während sie wieder auftaut.

Wenn die Flüssigkeit wieder auftaut und ihre Struktur von fest zu flüssig verändert, kühlt sie den Inhalt innert kurzer Zeit auf Trinktemperatur von 5 bis 6 Grad runter und hält das Getränk angenehm frisch. Je weiter die Flüssigkeit auftaut, desto spannender auch die Veränderung der kristallinen Struktur im Hohlraum der Gläser. Sie sind also nicht nur praktisch, sondern optisch ein absoluter Hingucker.

BLICK hat die Gläser getestet

Damit wir uns selbst von der Kühlkraft der Gläser überzeugen konnten, haben wir die Gläser in der Redaktion getestet und waren sehr positiv überrascht. Ein frisch gekauftes Cola, nicht gekühlt, war im grossen Glas schon nach 4 Minuten wesentlich kühler und angenehm zu trinken, nach 7 Minuten war es optimal gekühlt.

Im Shot Glas haben wir uns einen frischen Limoncello aus dem Italienurlaub gegönnt, der bisher ungekühlt im Schrank stand. Auch hier das gleiche Ergebnis: nach nur 4 Minuten war der Inhalt des Shots so kalt, als käme er direkt aus dem Gefrierschrank. Und obwohl wir das Glas extra noch eine Weile draussen stehen liessen, hat sich auch nach 15 Minuten nichts daran geändert, der Limoncello schien sogar noch kälter.

Die Vorteile

Getränke sind sehr schnell auf eine Trinktemperatur von 5 bis 6 Grad gekühlt, beim Shot-Glas sogar bis hin zu Minustemperaturen

Das Phasenwechselmaterial im Inneren wird erst bei Minustemperaturen fest und gibt während dem Auftauprozess konstant gleiche Kühltemperaturen ab

Getränke werden nicht verwässert durch aufgetaute Eiswürfel!

Die Gläser haben optimale Füllmengen und passen in jeden Gefrierschrank

Optische Hingucker während des Phasenwechsels bzw. Auftauprozesses

Die Nachteile

Mit Preisen von 17.90 für das Shot Glas und 19.90 für das normale Trinkglas sind die Gläser eine relativ kostspielige Investition.

Innovatives Schweizer Start Up

Hinter den kühlenden Gläsern steht ein Schweizer Start Up aus dem Kanton Solothurn. Silvan von Arx ist Assistent am Kompetenzzentrum für Thermische Energiespeicher an der Hochschule Luzern und hat gemeinsam mit seiner Partnerin das Konzept für die Gläser entwickelt und stellt sie momentan zuhause in der eigenen Produktionsstätte her.

Das gut gehütete Geheimnis der Gläser ist die Flüssigkeit im Inneren. Von Arx und seine Partnerin stellen sie aus verschiedenen ungiftigen Lebensmittel-Komponenten her (die genaue Mixtur bleibt geheim) und befüllen damit die Gläser. Dafür hat der Maschinenbauingenieur eine eigene Abfüllmaschine gebaut. Die Gläser selbst sind mundgeblasene spülmaschinenfeste Unikate aus hochwertigem Borosilikatglas.