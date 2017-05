Darin willst du nicht gesehen werden: 10 extrem uncoole Autos

Darin willst du nicht gesehen werden10 extrem uncoole Autos

Wo wird man am meisten gesehen? Nicht zu Hause oder am Arbeitsplatz, sondern im Auto. Da sollte die Aussenwirkung schon stimmen. Hier die 10 uncoolsten Autos, in denen die Blick am Abend-Autoredaktion nicht gesehen werden möchte.

11.18 Uhr 105 Reax

teilen teilen teilen