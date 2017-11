Das Anime-Comeback des Jahres: Captain Tsubasa kehrt zurück

Kilometerlange Fussballfelder, harte Schüsse, welche die Goalies nicht festhalten können und dadurch mit dem Ball in der Hand ins Tor fallen: So unrealistisch diese Szenen auch waren – man musste «Captain Tsubasa» einfach lieben. Tsubasa Ozora, Kojiro Hyuga, Ryo Ishizaki und Co. zogen in den Nullerjahren jeden fussballverrückten Teenie in ihren Bann.

In über 200 Folgen konnten Fans mitverfolgen, wie der einstige Grundschüler Tsubasa Ozora mit seinen Kumpels die Fussballwelt auf den Kopf stellt und zum Serienfinale mit der japanischen U20-Auswahl die Weltmeisterschaft gewinnt. Jetzt steht der erfolgreiche Anime tatsächlich vor einem Comeback!

Wie das japanische Magazin «Shonen Jump» berichtet, sollen im neuen Jahr zwei neue Staffeln á 24 Folgen produziert werden. In der ersten Staffel soll es um Japans Qualifikation für die WM 2018 in Russland gehen. Im Verlauf der zweiten Staffel stehe anschliessend die Endrunde der WM an – und dort wartet die nächste dicke Überraschung: Dem Bericht zufolge sollen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Manuel Neuer in der Serie auftauchen.

Ein genauer Termin für das Anime-Comeback steht noch nicht fest. Bis dahin könnt ihr aber in Nostalgie schwelgen und euch das Intro von damals reinziehen. (Mitsingen nicht vergessen!):