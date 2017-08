Das ging nach hinten los: Ami will 6 Frauen an einem Abend daten - und sie merken es

Als Lisette Pylant am Wochenende ihren 26. Geburtstag in Washington D.C. feierte, hätte sie nie gedacht, dass sie den lächerlichsten Typen überhaupt kennenlernen würde. Was darauf folgte ist das Verrückteste, das sie bisher in der Dating-Welt erlebt hat.

Justin schien ein gewöhnlicher Single-Mann zu sein, offerierte Lysette einen Drink und fragte sie gleich nach einem Date gleich für den kommenden Montag. Was an diesem Date von sich ging, entwickelte sich zu einer dramatisch amüsanten Internet-Saga, die so unwahrscheinlich ist, dass wir sie höchstens in einer romantischen Komödie erwarten würden. Justin hatte sich nämlich am gleichen Abend mit fünf weiteren Frauen verabredet, weil er «effizient» nach seiner Frau fürs Leben suchen wollte. Lisette hat den Verlauf des Abends via Twitter dokumentiert und gleichzeitig neue beste Freundinnen gewonnen.

So 45 mins in his next date shows up because he double books himslef and he decides he's going to friendzone me to get out of the situation — Lisette Pylant (@LisettePylant) 2013-07-22 14:22:09.0

Als Lisette ihn an ihrem Date um 18:15 Uhr in der Bar begrüsste, teilte er ihr mit, dass noch einige von seinen Freunden dazu stossen würden. Dies machte ihr nichts aus, zumal die Verabredung sowieso nicht so rund lief. Bald merkte sie jedoch, dass diese «Freunde» weitere Dates von Justin waren.

Als das zweite Date von Justin ankam, entschied sich Lisette, sie über die Situation aufzuklären. Die beiden Frauen schlossen sich zusammen und sind in die Bar gegenüber gezogen, um die Show aus der Entfernung weiter zu verfolgen. Sie haben sowohl zwei Barkeeper als auch den Türsteher in die Sache involviert, sodass sie auf dem Laufenden blieben und jedes weitere Date sich der Mädelsrunde anschliessen konnte.

Don't worry - we already asked if there's going to be a rose ceremony — Lisette Pylant (@LisettePylant) 2013-07-22 14:22:09.0

Schliesslich summierte sich die Runde auf sechs Frauen, die sich dafür entschieden haben, Justin zu versetzen und stattdessen einen amüsanten Abend mit neuen Besties zu verbringen.

Nachdem ihm die Frauen ausgingen, versuchte es Justin tatsächlich nochmal bei Lisette indem er ihr sagte, dass sie die einzige der Gruppe ist, die er näher kennen lernen möchte. «Als Projektleiter nutze ich meine Zeit eben gerne effizient», erklärte er ihr. Lisette liess ihn natürlich abblitzen und gründete mit den Mädels einen «Sister Wives»-Groupchat.

Justin können wir nur raten, sich entweder beim Speed-Dating anzumelden oder bei «The Bachelor» zu bewerben, damit er seine wertvolle Zeit auf der Suche nach seiner Traumfrau noch effizienter einplanen kann.