Das «Plaza»-Hotel machts möglich: Hier kannst du dich wie «Kevin allein in New York» fühlen

Ein Weihnachten ohne «Kevin allein zu Haus» und «Kevin allein in New York» ist einfach unvorstellbar. Fast noch unvorstellbarer ist die Tatsache, dass der zweite Teil des Filmklassikers nun mehr ein Vierteljahrhundert alt ist.

25 Jahre sind vergangen, seit Kevin McCallister erneut von seinen Eltern vergessen wird und ganz alleine im Big Apple landet. Dort lässt es sich Kevin zunächst im Fünf-Sterne-Hotel «Plaza» gut gehen, trifft unter anderem auf US-Präsident Donald Trump, ehe er wieder vom Einbrecherduo Harry und Marv durch die Stadt gejagt wird.

Passend zu ihrem Jubiläum bietet das «Plaza»-Hotel Gästen nun das «Kevin allein in New York»-Zimmer an. Für umgerechnet 888 Franken kann man in die begehrte Rolle des einstigen Kinderstars schlüpfen, im Zimmer logieren und dabei einen grossen Eimer Eiscreme per Room-Service bestellen. Ausserdem im Preis inbegriffen: Ein «Kevin allein in New York»-Rucksack sowie ein Farbeimer mit allen DVDs der Filmreihe.

Und wer bereit ist noch ein bisschen mehr auszugeben, der kann verschiedene Extras dazu buchen, wie zum Beispiel eine vierstündige Limousinen-Fahrt. So wie Kevin eben.

