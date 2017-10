Das Ungeborene hat ein Loch getreten: Diese Chinesin stirbt fast wegen Riss in Gebärmutter

Im Peking University Shenzhen Hospital hatten die Ärzte und Spezialisten einen eher ungewöhnlichen Notfall zu behandeln. Eine hochschwangere Frau in der 35. Woche wurde mit starken Schmerzen, sehr niedrigem Blutdruck und schwacher Atmung eingeliefert - sie hatte aber noch keine Wehen.

Sie vermuteten bereits am Anfang, dass die Gebärmutter womöglich gerissen ist und führten sogleich einen Ultraschall durch. Was sie bei den Aufnahmen der Frau namens Zhang gesehen hatten, war beiden Ärzten bisher neu.

Die Bilder zeigten, dass das ungeborene Baby ein Loch in die Gebärmutterwand bis in die Bauchhöle der Mutter getreten hatte. Die Oberschenkel des kleinen Babys steckten darin fest.

Die Ärzte führten daraufhin einen Notfall-Kaiserschnitt durch, um den Blutverlust der Mutter zu stoppen und eine lebensbedrohliche Infektion des Babys zu verhindern.

Die Chirurgen Zhang Lei, Zhang Yanping und Zhong Shilin brauchten für den Eingriff nur zehn Minuten. Sie brachten das Mädchen heil zur Welt und retteten damit beiden das Leben.

Nach dem Eingriff erklärten die Spezialisten, dass der Fötus einen 7cm langen Riss in die Gebärmutterwand getreten hatte. Der Chinesin wurden früher Myome (gutartige Muskeltumore) aus dem Mutterleib entfernt, was ein Narbengewebe hinterliess. Damit hatte die Patientin eine schwache Stelle im inneren des Gewebes, was zum Riss während der Schwangerschaft führte.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Gewebe während der Schwangerschaft vollständig reisst. Vor allem bei Frauen, die bereits einen Kaiserschnitt hatten, kommt dies häufig an der Schnittnarbe vor. In diesem Fall war es jedoch untypisch, weil der Mutterleib nicht während den Wehen, sondern davor gerissen ist.

Zhang geht es mit ihrem neugeborenen Mädchen jedoch wieder gut, trotz traumatischer Ereignisse, die mit der Geburt verbunden waren.