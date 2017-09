NES und SNES Classic Mini

Während Konsumenten auf der ganzen Welt bereits sehnlichst auf die Mini-Version des klassischen Super Nintendos warten, hat Nintendo überraschend angekündigt, dass ihre klassische Mini-Konsole 2018 ebenfalls ein Comeback gibt. Und das nicht nur in den USA. Die NES Classic Mini soll auch in Europa wieder auf den Markt kommen. Wann genau und in welcher Auflage, das ist noch unklar.

Die SNES Classic Mini, die Ende September 2017 auf den Markt kommt ist bei den meisten Verkaufsstellen bereits restlos ausverkauft. Und das bevor sie überhaupt auf dem Markt ist. Wer sich kein Exemplar sichern konnte, der kann nur hoffen, dass Nintendo auch hier eine zweite Charge in Auftrag gibt. Der Run und Hype um die Mini-Konsolen ist jedenfalls weiterhin ungebrochen.

Retro-Konsolen

Wer kein Exemplar erwischt hat und die Wartezeit bis zum nächsten grossen Nintendo-Release überbrücken will, der sollte sich folgende spannenden und günstigen Retro-Alternativen anschauen.

Mini TV Games mit 200 Retro Spielen

Ganze 200 verschiedene 8-Bit Retro Spiele beinhaltet dieser Mini Controller, der sich via den Cinch-Eingang direkt an den Fernseher anschliessen lässt. Der batteriebetriebene Controller ist gleichzeitig auch die Konsole. Gesteuert wird via Joystick und zwei Knöpfen. Dank perfekter Grösse kann man die 200 Games leicht transportieren und überallhin mitnehmen. Die vorhandenen Spiele lassen die Herzen jedes Retro-Fans höher schlagen und mit nur 25 Franken ist es ein ideales Geschenk.

Retro Arcade Game mit 153 Spielen

Diese 8-Bit Konsole hat 153 Spiele integriert und ist perfekt für unterwegs. Der kleine Bildschirm lässt zwar keine wahnsinnigen Möglichkeiten zu, dank der breiten Auswahl an Spielen kommt trotzdem keine Langeweile aus. Die sogenannten Arcade Games feierten in den 70er- und 80er-Jahren grosse Erfolge. Beste Unterhaltung für unterwegs – ein Edelstein für Retro-Fans.

Mini Arcade Machine: 240 Videospiele

Quasi die ultimative Spielhallen-Inkarnation ist diese Mini Arcade Machine. 240 Spiele sind auf der portablen Konsole installiert, alles wahre 16-Bit-Klassiker. Via Joystick und 2 Knöpfen wird gesteuert, das 2.5 Zoll Display ist sogar in Farbe. Dank Batterien ist die Arcade Konsole auch unterwegs ein unterhaltsamer Begleiter.