Die Bedeutung von Dekoration

Ob bewusst oder unbewusst, jeder dekoriert sein Zimmer, seine Wohnung, Haus und Garten. Ob man dabei auf Kerzen, Farbe und Bilder an der Wand, Design-Skulpturen, Pflanzen oder was auch immer zurückgreift, das ist Geschmacksache. Und jeder der jetzt sagt «ich dekoriere nicht», der lügt. Denn sobald man irgendwo persönliche Gegenstände platziert, das können auch Medaillen vom letzten Wettkampf, Bilderrahmen mit Familienfotos, ein schöner Blumenstrauss oder die passenden Sofakissen sein, dann gehört das dazu! Der Mensch ist also unbewusst darauf programmiert sich seinen Bereich so zu verschönern, dass er sich dort wohlfühlt. Genau darum fühlen wir uns beispielsweise in Hotelzimmern nicht richtig zuhause. Gleichzeitig wird das eigene Heim mit der richtigen Dekoration auch nach aussen zum Vertreter des persönlichen Geschmacks.

Richtig und Falsch dekorieren

In zahlreichen Wohnmagazinen, Lifestyle-Zeitschriften und auf Internet-Blogs gibt es Beiträge zu diesem Thema. Wie dekoriert man richtig, was sind No-Go's und an welche Regeln muss man sich halten. Wir finden allerdings: Falsch dekorieren geht nicht! Am Ende muss jeder selbst für sich entscheiden, was er für richtig hält und wie er sich im eigenen zuhause am wohlsten fühlt. Ein paar dieser vermeintlichen Regeln darf man sich natürlich trotzdem zu Gemüte führen, vielleicht entdecken Sie dadurch die eine oder andere Deko.

Keine Langeweile aufkommen lassen

Wer sein zuhause verschönert wird irgendwann merken: nach einer gewissen Zeit wird die Dekoration langweilig, passt nicht mehr zum aktuellen Geschmack, ist aus der Mode gekommen oder findet in dieser Jahreszeit schlicht keinen Anklang mehr. Die Hasen zu Ostern müssen allerspätestens an Weihnachten der Krippe, den Lichterketten und Nikolausen weichen, die wiederum haben im Sommer schnell ausgedient. Damit man sich abends nach einem langen Arbeitstag einfach aufs Sofa legen kann und sich wohlfühlt in der eigenen Bude, dafür gibt es eigentlich nur einen Tipp: nie Langweile aufkommen lassen. Eine Auswahl an verschiedenen Artikeln, die man immer wieder austauschen und neu kombinieren kann, machen den Unterschied. Und zwischendurch mal etwas wegschmeissen und mit einem Dekoartikel der Saison ersetzen, macht ebenfalls Sinn.

Dekoideen

Das zuhause ist der Ort, wo man sich grundsätzlich am meisten aufhält, die persönliche Wohlfühloase sozusagen. Dabei kommt es gar nicht darauf an, um welches Zimmer im Haus, Balkon oder Garten es sich handelt – es muss alles stimmen, damit man sich wohl fühlt. Wir haben für Sie ein paar coole Neuheiten entdeckt.

Spieglein, Spieglein

...an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Spiegel gehören zum richtigen Ambiente einfach dazu und sind gerade im Eingangsbereich sehr praktisch. Noch kurz ein letzter Blick auf die Frisur, keine Spinat zwischen den Zähnen, sitzt die Krawatte. Ausserdem helfen sie dabei Räume optisch zu vergrössern, wenn man sie richtig platziert.

Es werde Licht

Mit Licht lassen sich unglaubliche Akzente setzen und nicht selten hängt das richtige Ambiente von der Beleuchtung ab. Aber nicht nur das: es gibt mittlerweile zahlreiche Lichterketten, Leuchtsymbole, Neonschriften und andere Lampen, die auch tagsüber und nicht eingeschaltet optische Akzente setzen. In Sachen Preis muss das nicht mal unbedingt teuer werden – die richtige Kombination und der richtige Platz machen den Unterschied.

Feuer und Flamme

Kerzen sind mittlerweile ein absolutes Must-have in vielen Haushalten. Kerzenhalter in allen Variationen stehen als Teil der Dekoration im Raum, Laternen verschönern den Aussenbereich und Teelichter erzeugen ein Gefühl von Romantik. Versuchen Sie das Material der Kerzenständer hier ihrem persönlichen Geschmack und dem Wohnraum anzupassen. Ob Stein, Holz, Metall oder Beton – je nach Umgebung schafft das ein ganz neues Bild.

Es liegt was in der Luft

Ob man sich wohlfühlt hat übrigens nicht nur damit zu tun, wie man eingerichtet oder dekoriert hat. Nicht ohne Grund sagt man, dass man jemanden nicht riechen kann. Der Duft ist also genauso entscheiden. Man kann sehr gut mit Duftstäbchen, Duftkerzen oder Sprays arbeiten, die den Lieblingsduft überall verbreiten.

Die Wände hoch und runter

Weisse Wände können schnell steril wirken, zu viel Dekoration überladen. Es gibt dabei unterschiedlichste Möglichkeiten, den Raum mithilfe der Wand wohnlicher zu machen. Streichen wäre eine, allerdings sehr permanente Möglichkeit. Zum Beispiel in einem warmen beige oder creme, anstatt dem kalten Weiss, welches in meisten Wohnungen verwendet wird. Wem das zu permanent ist, der ist mit Wandbildern oder auch Wandtattoos gut bedient. Eine Wanduhr wirkt oft hervorragend.

Wohlfühlen und kuscheln

Sehr beliebte Wohnaccessoires sind Kissen! Ob farblich abgestimmt oder mit lustigen Sprüchen aufgedruckt, Hauptsache schön flauschig und gemütlich. Oder man entscheidet sich für ein Kissen mit lustigem Motiv: Donut, Einhorn oder Mops beispielsweise. Im Sommer weniger benötigt, aber eine kuschelige Decke für den Fernsehabend kann genauso als Dekoartikel platziert werden.

Kunst, Design und Schnickschnack

In der Dekoration sollte auch immer ein Stück Ihrer Persönlichkeit mitschwingen. Der Preis ist ganz egal. Wenn Sie sich mit Designer-Elementen wohl fühlen, dann soll es das sein, wer lieber Kunstblumen aufstellt, dem sei auch das nicht verwehrt. Und dann gibt es noch die Zahlreichen Dekoelemente wie kleine Figuren, Mitbringsel aus den letzten Ferien und Sachen, die man geschenkt bekommen hat. Übrigens: die Porzellanfigürchen der Grossmutter und der komische Flaschenhalter der Eltern muss man nicht aufstellen.

Retro liegt im Trend

Was in den letzten Jahren wieder in Mode gekommen ist, sind Retro-Produkte aller Art. Vor allem die bunten 50er Jahre haben es den Dekofans angetan. In den Küchen stehen alte Metallwagen in Pastellfarben, im Wohnzimmer hängen die Blechschilder mit Coca Cola Schriftzug oder Pin-Up Girls. Aus den Jukeboxen ertönen die Klänge vergangener Jahrzehnte und es werden Hot Dogs, Popcorn, Zuckerwatte und Kaugummis aus alten Automaten serviert.