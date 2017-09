Delfine sind High-Fische: 10 kuriose Ess- und Konsumgewohnheiten aus dem Tierreich

1. Skuas - Die bösen Jungs

Weil Raubmöwen, wie Skuas auch genannt werden, selbst keine guten Fischer sind, haben sie eine ganz spezielle Taktik, um Essen zu finden: Sie suchen sich einen anderen Vogel, der gerade einen Fisch gefangen hat und greifen diesen dann mit Klauen, Flügeln und Schnabel an. Dadurch verängstigen sie den anderen Vogel so sehr, dass er seine frische Beute aufgibt oder im Extremfall sogar wieder erbricht. Während der andere Vogel dann wahrscheinlich weinend in einer Ecke liegt, ergötzt sich die Skua an seiner geraubten Mahlzeit.

Nebst geraubten Fischen ernähren sich Skuas übrigens auch noch von Babyvögeln, Eiern und anderen Kleintieren. Und wenn ihr Angriffsobjekt seine Beute nicht abgibt, dann töten sie es. Wie sympathisch.

Hier ertränkt eine Skua gerade eine Möwe.

2. Nachtfalter - Die Tränensauger

Die Hemiceratoides hieroglyphica sind Nachtfalter aus Madagaskar, bei denen man beobachten konnte, wie sie schlafenden Vögeln in die Augen stechen und sich dann von deren Tränen ernähren. Komischerweise scheint das die Vögel aber überhaupt nicht zu stören und sie schlafen während den Saugattacken der Falter friedlich weiter.

3. Lemure - Die Alkoholiker

Lemure stehen auf Blumennektar mit Schuss: Je mehr Alkohol er enthält, desto lieber mögen sie ihn. Sie können den Alkoholgehalt von Blumennektar sogar erschnüffeln! Diese Fähigkeit hat aber praktische Hintergründe: Ein höherer Alkoholgehalt weist nämlich auf eine höhere Kalorienzahl des Nektars hin. Die Lemure betrinken sich also vor allem, um zu überleben.

4. Kaninchen - Die Grüsel

Kaninchen fressen 30 Prozent ihres eigenen Kots! Das klingt zwar eklig, dient aber nur dazu, den Vitaminhaushalt des Kaninchens zu regulieren und ist deshalb rein praktisch. Wir findens trotzdem ziemlich grusig.

5. Alligatoren - Die Heulsusen

Immer wenn Alligatoren am Essen sind, beginnen sie zu weinen. Dies sind aber weder Freudentränen noch Mitleidstränen wegen den armen Beutettieren. Wissenschaftler vermuten, dass ihre Kiefermuskulatur auf die Tränendrüsen drückt und sie deshalb Tränchen vergiessen.

6. Delfine - Die Drögeler

Gits eine? Wenn Delfine high werden möchten, schnappen sie sich den nächstbesten Kugelfisch und kauen ein wenig daran herum. Gruppen von jungen männlichen Delfinen wurden sogar dabei beobachtet, wie sie einen Kugelfisch herumreichten als wäre er ein Joint.

7. Biber - Die Dauer-Snacker

Weil ihre Zähne nie aufhören zu wachsen, knabbern Biber fast pausenlos an etwas herum. Wenn ein Biber aus irgend einem Grund nicht mehr knabbern kann, wachsen seine Zähne unaufhaltsam weiter und können im schlimmsten Fall sogar seinen Schädel durchbohren.

8. Vogelspinnen - Die Genügsamen

Vogelspinnen können bis zu zwei Jahre lang gänzlich auf Nahrung verzichten! Dies kommt vor allem in der Zeit vor und nach ihrer Häutung vor. Aufs Trinken können sie aber nicht verzichten.

9. Jaguare - Die Gedopten

Laut Wissenschaftlern kauen Jaguare an der Caapi-Pflanze, um ihre Sinne für die Jagd zu schärfen,. Diese Methode nutzen auch Indios im Amazonas in religiösen Ritualen vor der Jagd, denn die halluzinogene Wirkung der Pflanze schärft die Sinne im wahrsten Sinne des Wortes. Beispielsweise wird das Gehör dadurch temporär besser.

10. Totengräber - Die Babykiller

Normale Totengräber vergraben ihre tote Nahrung im Boden, um sie dort ungestört zu verspeisen. Ein Weibchen verbringt danach ihr ganzes Leben damit, die Leiche für ihren Nachwuchs vorzukauen.

Als wäre das noch nicht genug gruselig, treibt es eine Art dieser Käfer noch weiter: Die «Nicrophorus pustulatus» lieben es, ihre eigenen Eier neben Schlangeneiern zu legen. Die süssen jungen Käferlarven krabbeln danach durch der Erde in die Schlangeneier hinein und verspeisen die ungeborenen Schlangenbabys bei lebendigem Leibe. Danach nutzen sie die Eierschale als Wohnung.

Bonus

Was passiert eigentlich, wenn sich alle Tiere des Regenwaldes zu einer grossen Party besammeln und hemmungslos betrinken? Die Antwort dazu liefert dieses Video: Es zeigt, wie die verschiedensten Tierarten von vergorenen Früchten kosten und sich danach benehmen wie ein Wald voller Affen.