Dem Besitzer wurde bereits Geld angeboten: Der Instagram-Name «Nico» ist heiss begehrt

Du hast es bestimmt schon mal erlebt: Auf einer Social-Media-Plattform hast du dir den perfekten Nutzernamen ausgedacht – aber dann erscheint die Meldung: «Dieser Nutzername ist schon vergeben.» Du musst dir also einen neuen, uncoolen Namen anlegen.

Nico Kaiser hat dieses Problem nicht. Im Jahr 2012 – als Instagram noch nicht so im bekannt war – schnappte er sich den Namen «Nico», den wahrscheinlich begehrtesten Instagramnamen überhaupt. Denn nun erhält der 36-jährige Softwareentwickler und Hobbyfotograf täglich Anfragen, seinen Namen doch bitte zu ändern.

Der ganze Wahnsinn geht sogar so weit, dass Nico Kaiser in seiner Profilbeschreibung schreibt, dass er den Namen weder verschenkt noch verkauft. Dies interessiert die meisten Interessenten allerdings herzlich wenig und so trudeln täglich fünf bis 20 Anfragen ein, wie er in seinem Blog schreibt. Seinen Blog hat er übrigens nur wegen diesen skurillen Anfragen erstellt. Die Besten im Überblick:

Netter Versuch!

Ernster Versuch!

Dieser Typ legt die Fakten zügig auf den Tisch.

3. Auch ein Möchtegern-Basketballstar guckt in die Röhre.