Der beste Job der Welt: Zoo-Mitarbeiter verkleidet sich als Panda, um mit Babys zu kuscheln

Wenn das kein Traumjob ist: In China verkleidete sich der Mitarbeiter eines Nationalparkes als grossen, kuschligen Bären und spielt mit Panda-Babys. So will der Park die jungen Bären auf ihre Auswilderung vorbereiten.

Die Interaktion soll die Beziehung ersetzen, die die Panda-Babys normalerweise mit ihrer Mutter haben. Ausserdem sollen sie so lernen, allein zurecht zu kommen und sich nicht mehr auf Menschen zu verlassen. Darum auch die Verkleidung.

Ein kleiner Haken hat der Job aber: Das Panda-Outfit wird vor dem Tragen in Urin und Kot gewälzt, damit der Geruch nach Mensch überdeckt wird. Nur so können die Panda-Babys gegenüber ihren Fake-Verwandten genügend Vertrauen aufbringen.

Trotzdem ein Traumjob, finden wir. Und als professioneller Panda-Pfleger soll man übrigens in China etwa 30'000 Franken im Jahr verdienen.