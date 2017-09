«Der Dreikäsehoch ist in aller Munde wie ein Appenzeller»: Das ist der jüngste Rapper Deutschlands

In den Tracks vieler Rapper geht es um Frauen, Autos und Drogen. Sie tun so, als wären sie in der schlimmsten und perspektivenlosesten Gegend aufgewachsen und hätten keinen anderen Ausweg, als die Musik gesehen. Apropos Perspektive: Ein neunjähriger Junge mischt nun die deutsche Rapszene auf. Oder versucht es zumindest.

«David Nine», wie sich der Knirps nennt, hat sich während den Sommerferien dazu entschlossen, beim Rapbattle-Turnier des Youtubers «JuliensBlog» mitzumachen. Schon im Sechzehntelfinal haut der wohl jüngste Rapper Deutschlands gewaltig auf den Putz.

Während er zu Beginn Punchlines wie «Digga, du bist abgeschrieben, so wie meine Hausaufgaben» oder «Wer von uns beiden muss noch auf den Wickeltisch?» bringt, kommt später sogar die Schweiz ins Spiel: «David Nine aka der Klassensprecher – der Dreikäsehoch ist in aller Munde wie ein Appenzeller».

Und natürlich wird es – wie so oft bei Rapbattles – ein bisschen schmutzig: «Du wirst hier krass entstellt, mich nennt man den Klassenheld – denn für deine Mum reicht mein wöchentliches Taschengeld.»

Ziemlich «Gangsta» für einen Neunjährigen, dessen Rapeinlage viele Fragen aufwirft: Hat er diesen Text wirklich selbst geschrieben oder nur auswendig gelernt? Was halten seine Mitschüler und seine Lehrer von dieser Performance? Und vor allem seine Eltern?!