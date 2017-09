Was ist dein Talent? 15 Meister ihres Fachs

Die Schweizer Berufsnati

Nach dem Europameister- soll der Weltmeistertitel her. Das duale Berufsbildungssystem in unserem Land ist einzigartig. Junge Schweizer Berufsleute stellen das an Meisterschaften immer wieder unter Beweis. Elf Frauen und 27 Männer bilden das SwissSkills-Team, das im Herbst in Abu Dhabi an der Berufs-WM um Medaillen kämpft. Wir begleiten sie auf dem Weg dahin.