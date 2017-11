Der «Havana»-Star im Interview: «Mir fiel das Glück nicht in den Schoss»

Wolltest du schon immer ­Sängerin werden?

Ja, aber ich hätte nie gedacht, dass das je passieren könnte. Ich kannte niemanden aus dem Musikbusiness und dachte, dass das wohl ein Traum bleiben würde. Doch dann kam «The X-Factor» für ein ­Casting nach Greensboro, North Carolina – elf Autostunden von meinem damaligen Wohnort Miami entfernt –, und ich musste einfach hin.

Gab dir The X-Factor mehr Selbstvertrauen?

Nicht unbedingt. Ich fühlte mich eher als Underdog oder als Ersatzspielerin. Ich dachte immer: Wenn ­jemand rausfällt, ist das deine Chance. Auf jeden Fall musste ich schon ­immer hart ­arbeiten, mir fiel das Glück nie in den Schoss.

Worum geht es in «Havana»?

Es dreht sich alles um mich und einen Boy aus Havana, der mich in die USA bringt. Mein Herz, das bleibt jedoch in Havanna. Es ist aber nur eine Fantasiegeschichte. Als Ode an meine Geburtsstadt Havanna würde ich den Song nicht bezeichnen. Ich kann mich nicht mehr so gut an die Stadt erinnern, ich bin mit sieben Jahren dort weggezogen. Meine Erinnerungen sind mehr fotografischer Art.

Wie ist Havanna denn?

Dort leben sehr offene Menschen, die zwar nicht viel besitzen, aber sehr glücklich sind. Mir kommen Worte in den Sinn wie Wärme, Musik, Liebe, Tanzen. Ironischerweise finde ich, dass in armen Städten wie Havanna die glücklichsten Menschen leben.

Magst du kubanische Musik und Salsa?

Ich habe in jungen Jahren diese Musik viel gehört, und sie hat mich definitiv beeinflusst. Ich lasse das auch in meine aktuellen Produktionen einfliessen.