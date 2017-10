Der Hund war fünf Jahre verschollen: Hundebesitzer nach Irma mit seinem Liebling wiedervereint

Genauso wie hunderte andere Amerikaner durfte Pete Mayher nach dem Tornado «Irma» sein geliebtes Haustier wieder in die Arme schliessen. Doch der Fall von Pete und seinem Labrador Wizzer ist in einem Aspekt ziemlich aussergewöhnlich: Vor dem grossen Sturm war der Hund fünf Jahre lang vermisst!

Wizzer und sein Sohn Max seien nämlich im Jahr 2012 aus Petes Garten ausgebrochen. Das alleine war für den Hundeliebhaber aus Florida aber noch nichts Beunruhigendes: «Wir leben auf einer Insel, allzu weit weg konnten sie also sowieso nicht gelaufen sein», erklärte er weather.com, «Normalerweise kamen sie immer innerhalb von einigen Stunden wieder zurück».

Doch dieses Mal war es anders: Der kleine Max wurde erst Tage später wieder kilometerweit entfernt von zu Hause und mit blutigen Pfoten wiedergefunden. Von Wizzer gab es keine Spur.

«Höchstwahrscheinlich hat ihn jemand gefangen und als Wachhund gebraucht», erklärte Pete, der dank Micro-Chip mit seinen Liebling wiedervereint wurde.

Als das Tierheim Pete anrief, erklärte er zunächst, dass er gar keinen Hund vermisse. Doch dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: «Das muss Wizzer sein!» rief er und holte den völlig geschwächten Labrador innerhalb einer Stunde aus dem Tierheim. Anfangs war der 14-jährige Hund aber noch so geschwächt, dass er nicht einmal seinen Kopf heben konnte.

Heute ist der Hund wieder so fit, wie ein Hunde-Senior nur sein kann: Er frisst, geht spazieren und geniesst sein Leben als Pensionär in vollen Zügen. Was für ein Happy End!