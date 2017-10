Der Streber, der Tier-Fan und das Model: 15 Typen, die du aus deiner Schulzeit kennst

1. Der Heuchler

Wer kennt ihn nicht: Der Heuchler, der sich als cool ausgibt. Die Aussage «Ich habe auf die heutige Prüfung überhaupt nicht gelernt» gehört zu seinen Lieblingssätzen. Klar, die vielen 6er kommen ja vom Nichtlernen...

2. Der Nichts-Checker

Wenn du neben dem Nichts-Checker sitzt, hast du im Prinzip schon verloren. Denn passt du beim Unterricht kurz nicht auf, bringt es nichts deinen Nachbar um Rat zu fragen. Der hat nämlich den ganzen Unterricht nicht aufgepasst. Und stellt dir die ganzen Fragen.

3. Der Streber

Kurz vor Schulaus schlägt die grosse Stunde des Strebers: Nachdem alle nur noch nach Hause wollen, hat er noch zehn Fragen, die er in der Klasse besprechen möchte. Zu seinem weiteren Hobby gehört auch das Korrigieren seiner Mitschüler. Und den Lehrer zu Fragen, ob wir auf morgen Hausaufgaben haben (dürfen).

4. Der Schleimer

Fast so lästig wie der Streber ist auch der Schleimer. Er bedankt sich nach jeder Lektion artig beim Lehrer für die ach so tolle Stunde und nutzt jede Gelegenheit aus, dem Lehrer in den Arsch zu kriechen. Manchmal klappts, manchmal nicht.

5. Der Liebling der Lehrer

Während du für jede Kleinigkeit einen Rüffel bekommst, hat der Lehrerliebling immer ein Ass im Ärmel. Egal, was er anstellt, die Lehrer sind immer auf seiner Seite. Auch während Znünipausen oder Schulreisen unterhaltet sich der Lehrer am liebsten mit seinem Liebling.

6. Der Star

Natürlich hat auch die Klasse ihren Liebling. Der Beliebte hat es mit den Meisten in der Klasse gut und alle wollen mit ihm befreundet sein. Bei den Lehrern ist er jedoch gefürchtet, da er immer wieder für einen fiesen Spruch gut ist. Das erschafft ihm Sympathiepunkte bei der ganzen Klasse.

7. Der Profischwänzer

Der Profischwänzer ist mehr zuhause als in der Schule. Du weisst nicht mal mehr, wie er aussieht und fragst dich, wie er es immer wieder schafft, seine vielen Absenzen zu entschuldigen.

8. Die Tratschtante

Die Tratschtante ist die grösste Nervensäge der Klasse. Gibt es bei dieser Person auch irgendwo einen Aus-Knopf? Dieser Mitschüler redet ständig und Geheimnisse sind bei ihm alles andere als sicher.

9. Das Model

Das Model verwechselt während ihrer Schulzeit das Klassenzimmer mit einem Laufsteg. Während du in Hoodie und Jeans hereinspazierst, ist sie immer perfekt gestylt und überaus gut parfürmiert.

10. Der Profispicker

Was wären wir nur ohne den Profispicker? Während du dich nicht mal traust, ein kleines Karteikärtchen an die Prüfung mitzunehmen, taucht er mit einem ganzen Stapel voller Spicks auf. Und wird nie erwischt. Wenn er zuviel hat, ist er sich nicht zu schade, dir was abzugeben.

11. Der Tier-Fan

Von der tierlieben Mitschülerin hört man während und neben dem Unterricht nicht allzu viel. Geht es aber um Büsis oder Pferde, meldet sie sich zu Wort und erzählt von ihren Reitstunden. Ihre Schulsachen erkennt man meistens an den Wendy-Stickern.

12. Der Stoner

Vom Stoner hört man ebenfalls fast gar nichts. Der Grund ist aber ein ganz anderer. Egal ob Znüni-, Mittags-, oder Zvieri-Pause – da ist genug Zeit, sich einen Joint zu gönnen, um den nervigen Schulalltag für einige Stunden zu vergessen.

13. Das Päärli

In jeder Klasse gibt es das nervige Päärli. Die Turteltauben müssen immer nebeneinander sitzen, Gruppenarbeiten immer zusammen erledigen und als wäre das nicht schon genug, kritzeln sie sich gegenseitig ihre Name in die Hefter. Natürlich umrandet von einem grossen Herz.

14. Die Sportskanone

Er ist der ganze Stolz der Klasse. Egal ob Dorf-, Stadt- oder Landesmeisterschaften – die Sportskanone sorgt immer für positive Schlagzeilen in eurer Klasse. Und obwohl er in der Schule nicht so gut ist, rettet seine Sportaffinität immer seinen Notenschnitt.

15. Die Klassenmama

Die Klassenmama ist die gute Seele in der Runde und kommt mit jedem gut aus. Wie bei deiner echten Mama auch lernst du ihr Dasein erst dann zu schätzen, wenn du sie brauchst. Steht nämlich eine Party an oder das Planen eines Abschieds, ist es sie, die das Zepter in die Hand nimmt und das ganze reibungslos organisiert.