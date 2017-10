Der Trailer ist schon da: Bald kommt der erste Tinder-Liebesfilm

Früher mussten wir für einen Filmabend zum DVD-Verleih und um jemanden kennenzulernen in die Bar gehen oder auf die nächste WG-Party warten, in Hoffnung da ein neues Gesicht zu treffen. Heute streamen wir auf Netflix und matchen bei Tinder. Online-Dating ist nicht nur kein Tabu-Thema mehr, sondern auch so fortgeschritten und verbreitet, dass es schon Tinder-Babys gibt.

Grund genug, einen Kinofilm zu drehen, bei dem sich die Protagonisten nicht an der Kasse, sondern über die App kennenlernen. In «Newness» werden zwei Mitzwanziger so aufeinander aufmerksam und fangen - wie das so üblich ist - eine Affäre an. Und weil sich festlegen nicht zu den führenden Attributen der Generation Y gehört, folgt auf die Affäre eine offene Beziehung, die alle Beteiligten an ihre emotionalen Grenzen bringt.

Premiere feierte der Film bereits im Januar auf dem Sundance Film Festival. Jetzt hat sich Netflix die Filmrechte gesichert und die Ausstrahlung in den USA auf den 3. November angekündigt. Bis «Newness» auch im deutschsprachigen Raum über die Laptop-Bildschirme flimmert, vergnügen wir uns mit dem Trailer.