Giftige Stoffe in Plastikflaschen?

Mitte der 2000er-Jahre wurden plötzlich Stimmen von promintenten Gesichtern, Ärzten und Umweltschützern laut, Plastikflaschen enthalten giftige Stoffe, die sich aus der Flasche lösen können und so den Mensch nach und nach krank machen. Der Sündenbock war schnell gefunden: die gängig verwendete Chemikalie Bisphenol A (BPA), die in allerlei Plastikgegenständen verwendet wird, unter anderem eben auch in Trinkflaschen aus Plastik. Es tauchten gesundheitliche Studien auf die BPA in Zusammenhang mit Krebs brachten und schon war die Welt in Aufruhr.

In den USA hielten Behörden und Pharmakonzerne lange zusammen und hielten daran fest, BPA stelle kein gesundheitliches Risiko dar. Diese Meinung wurde später zwar revidiert, ganz klar bewiesen ist bis heute aber nicht, ob BPA schädlich für uns ist, da wir in kleinsten Mengen damit in Berührung kommen. Bisphenol A wird darum weiterhin in der Herstellung von Plastikgeschirr, Kunststoffbechern, Babyschnullern, Babyfläschchen, Spielzeug und gewissen Lebensmittelverpackungen verwendet. Wer besorgt ist sollte sich am besten an den Hersteller wenden, oft wird BPA nämlich nicht auf der Inhaltsverpackung ausgewiesen.

Heute werden kaum noch Plastikflaschen mit BPA hergestellt, trotzdem haben sie weiterhin den Ruf, dass sie Schadstoffe in die Getränke abgeben. Darum wurden auch Metallflaschen immer beliebter. Verschiedene Studien zeigen ausserdem, dass PET-Flaschen unter gewissen Bedingungen wirklich Stoffe aus der Verpackung ins Getränk abgeben. Wie schädlich diese für den Menschen sind, darüber gibt es noch zu wenig Langzeitstudien, es werden aber vor allem hormonelle Veränderungen beobachtet.

Aufstieg und Fall der Metallflasche

2008 rief das Thema BPA und giftige Stoffe in Plastikflaschen plötzlich eine ganze Horde promintener Gesichter in Amerika auf den Plan. Julia Roberts schliesslich propagierte in der Talkshow von Oprah Winfrey ökologische Metallflaschen, die man sich als umwelt- und gesundheitsbewusster Amerikaner jetzt unbedingt kaufen musste, um sich nicht weiter durch die Plastikflaschen zu vergiften. Der genannte Schweizer Hersteller Sigg wurde über Nacht überrannt und ab sofort waren nicht nur die Amerikaner Fans von den Metallflaschen.

Pikantes Detail: auch in der Sigg-Flasche war BPA drin. Ein Lack, der im Inneren der Flaschen verwendet wurde beinhaltete das umstrittene Bisphenol A. Nur hatte niemand gefragt und Sigg es nicht für nötig gehalten Konsumenten darauf hinzuweisen. Als die Produktion später umgestellt und die Flasche plötzlich als BPA-frei beworben wurde, kamen die Konsumenten dem Hersteller auf die Schliche – es folgte ein Shitstorm. Das Vertrauen in die Metallflasche war getrübt, wem konnte man jetzt noch glauben?

Die neue Generation der Metallflaschen

Einige Jahre später erlebt die Metallflasche ein regelrechtes Comeback. Warum? Weil verschiedene Hersteller clever genug waren sich etwas neues auszudenken und der Trend in Richtung gesund und bewusst Leben weiter ansteigt. Der Grundgedanke einer wiederverwendbaren Flasche ist schon seit Jahren ein Hauptargument, jetzt kommen cooles Design und neue Funktionen dazu und machen die Trinkflaschen aus Metall zum Kultobjekt. Vom Studenten bis zum CEO, alle haben sie eine der Flaschen.

Chilly’s Bottle

