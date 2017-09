Die Antwort ist genial: Schwuler Teenie fragt Freundins Mami, ob er bei ihnen übernachten darf

Bei Freunden zu übernachten gehört zur Lieblingsbeschäftigung vieler Teenager. Der Amerikaner Mason Brian Barclay ist da keine Ausnahme.

Blöd nur, dass die Eltern seiner neuen besten Freundin, Houston Shelton, nur Mädchen erlaubt haben. Mason ist allerdings schwul und versucht mit diesem Argument bei Houstons Mutter zu punkten und schreibt ihr eine Nachricht.

«Hey Frau Shelton! Hier ist Mason Brian Barclay, ich bin einer von Houstons neuen besten Freunden. Wenn sie am Freitag Freunde zum Übernachten einlädt, darf ich - ein sehr homosexueller Mann - dann auch daran teilnehmen? Ich denke, der gängige Grund hinter der Idee, nur gleichgeschlechtlichen Menschen das Übernachten zu erlauben, liegt am üblichen Interesse am anderen Geschlecht. Doch in diesem Fall stehe ich nicht auf das andere Geschlecht. Danke Ihnen für Ihre Zeit und Rücksicht, gute Nacht. Amen.»

— that is MAY (@) 2013-07-22 14:22:09.0

Besser als dieses höfliche SMS war eigentlich nur die Antwort der Mutter:

«Hmm. Also, mein Ehemann ist heiss. Muss ich mir Sorgen machen?»

Mason postete den Screenshot bei Twitter und kriegte dafür über 1900 Likes und über 550 Retweets. Die Antwort der Mutter erhielt in der Kommentarspalte viel Beifall. Wie Mason gegenüber «Refinery29» bestätigte, erlaubte ihm Houstons Mutter am Ende, bei ihnen zu Hause zu übernachten. Wie heiss der Vater denn nun aber sei, wollte Mason den vielen neugierigen Twitter-Usern trotzdem nicht beantworten.