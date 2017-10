Die coolsten Auto-, Töff und Brummi-Kalender für 2018: Schönes Blech und heisse Kurven

1. Girls & Legendary US-Cars 2018

Die Kalender-Reihe von Fotograf Carlos Kella geht mit der 2018er Ausgabe bereits in die zehnte Runde. Die Kombination von Legenden der US-Automobilgeschichte und schönen Frauen hat sich als Erfolgsrezept offensichtlich bewährt und bietet 52 verschiedene Wochenmotive. Preis: ca. 45 Franken.

2. Verrostet & vergessen 2018

Der grossformatige Kalender zeigt am Strassenrand stehen gelassene und vergessene Rostlauben. So wie die Autos langsam vor sich hin rosten und von den Besitzern vergessen werden, werden sie von der Natur aufgelöst oder von ihr eingenommen. Ein Kalender, der ins Büro genauso wie in die Garage passt. Preis: ca. 30 Franken.

3. VW Classics 2018

Ein Kalender für Liebhaber klassischer Volkswagen. Auch ungewöhnliche Fahrzeuge wie der VW Käfer 1303 S als Sondermodell «Gelb-Schwarzer-Renner» oder der VW Buggy Bieber Maplex finden sich in diesem Kalender vereint. Das Titelblatt ziert ein in der Schweiz gebauter Enzmann 506 auf VW-Käfer-Basis. Preis: ca. 15 Franken.

4. Schrauberträume 2018

«Sex sells» soll mal jemand gesagt haben. Für den Kalender «Schrauberträume» ist es Profifotograf Frank Lutzebäck gelungen, zwölf attraktive Ladies in stimmungsvoller Schrauber-Location erotisch und stilvoll in Szene zu setzen. Preis: ca. 20 Franken.

5. Mythos Ferrari 2018

Der deutsche Fotograf Günther Raupp hat wieder automobile Kostbarkeiten mit dem Cavallino Rampante in Szene gesetzt. Seit diesem Jahr ist der legendäre Kalender ein Fest für alle Sinne – man kann nämlich das abgebildete Fahrzeug auch riechen. Einfach mit dem Finger über das entsprechende Feld rubbeln – und schon hat man den Duft des passenden Ferrari in der Nase. Aber nicht genug: Via App kann man sich auch noch von dessen Motorensound verzaubern lassen. Der Mythos-Ferrari-Kalender ist auf 5000 Exemplare limitiert. Preis: 109 Franken.

6. Erotischer LKW-Kalender 2018

Dieser Kalender macht Trucker-Träume wahr. Aufgrund der grossen Nachfrage von LKW-Fahrern und Werkstätten wurde der erotische LKW-Kalender 2018 neu aufgelegt. Nicht nur die attraktiven Mädels, auch die im Detail hervorragend gestalteten Fahrerkabinen lassen das Truckerherz höher schlagen. Preis: ca. 25 Franken.

7. Girls & Bikes 2018

Sexy Rundungen treffen auf mächtig viel Power – diese Mischung scheint auf Biker unwiederstehlich zu wirken! Dabei hat Fotograf Jim Gianatsis viele der Damen an den Custom-Töffs «clean» vor einem weissen Hintergrund abgelichtet. Es soll ja nichts von den Girls & Bikes 2018 ablenken. Preis: ca. 15 Franken.

8. Traumstrassen der Welt 2018

Der Kalender zeigt in grossformatigen Bildern die schönsten Strassen der Welt wie die Route 66 oder die norwegischen Trollstigen in atemberaubenden Landschaften. Doch Vorsicht, der Kalender löst unmittelbares Fernweh aus. Preis: ca. 35 Franken.



9. Miss Tuning Kalender 2018

Die 21-jährige Vanessa Schmitt aus Bruchsal (D) posiert als amtierende Miss Tuning vor 15 seltenen Showcars – und fertig ist der Miss Tuning Kalender 2018. Die 16. Auflage des Sammlerstücks ist auf 1500 Exemplare limitiert. Preis: ca. 25 Franken.

10. Abenteuer Motorrad 2018

Seit über 30 Jahren berichtet Fotograf und Abenteurer Michael Martin über seine weltweiten Töff-Reisen. Jedes der zwölf abenteuerlichen Motive wird durch eine Bildlegende und ein dreisprachiges Kalendarium ergänzt. Preis: ca. 35 Franken.