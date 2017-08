Was sind Hatchimals?

Sie sind flauschig, haben leuchtende Augen und werden im Ei geliefert. Wer sich noch an das Tamagotchi erinnert und einen sprechenden Furby hatte, der kann sich das Hatchimal als eine 2.0-Version davon vorstellen. Sobald man das Ei aus der Verpackung nimmt, beginnt das Ei zu leuchten und gibt Geräusche von sich. Welches süsse Wesen genau aus dem Ei schlüpft, beziehungsweise welches der beiden auf der Verpackung abgebildeten Farbmotive es wird, das weiss man erst, wenn die Schale knackt.

Vorher muss man sich aber 20 bis 40 Minuten mit dem Ei beschäftigen. Spielen, drehen, warm geben und gut zureden. Nur so bringt man sein Hatchimal dazu, die Schale mit dem Schnabel aufzupicken. Hat man das Hatchimal erstmal ausgebrütet, durchläuft es verschiedene Stadien: Baby, Kleinkind und schlussendlich Kind. Dann ist es quasi am Ende seiner Wachstumsphase. Bis dahin schlaltet jedes Level neue Spielmöglichkeiten frei. Am Ende kann man seinem Hatchimal sogar das Sprechen beibringen.

Das pinguin-ähnliche Tierchen reagiert auf Geräusche, Berührungen und Bewegung. Stellt man es auf den Kopf oder dreht es zu schnell wird ihm schlecht, was mit entsprechenden Geräuschen und grün leuchtenden Augen signalisiert wird. Freut es sich wird man das ebenfalls mitbekommen und laufen muss man ihm auch lernen.

Auch 2017 wird ein Run auf die Hatchimals erwartet

Kurz vor Weihnachten liefen verzweifelte Eltern in den Spielwarenhäusern umher, panische Blicke und auf Krawall gebürstet. Um die letzten Exemplare wurde sprichwörtlich gekämpft, bei Konsumenten und Händlern. Das Spielzeug war so beliebt, dass es in kürzester Zeit ausverkauft war. Auch im 2017 wird ein ähnlicher Run auf die digitalen Haustiere erwartet, gerade in der Vorweihnachtszeit sind sie sehr beliebt. Wer also dieses Jahr zu Weihnachten jemanden damit beglücken will, der sollte lieber früh als spät eines der beliebten Exemplare bestellen.

Überraschungsversion Hatchimals Surprise

Natürlich hat sich der Hersteller Spinmaster auch für das Weihnachtsgeschäft 2017 etwas Spezielles überlegt. Eine Überraschungsversion der pinguin-ähnlichen Figuren im Plastik-Ei ist bereits angekündigt für Oktober. Viel Information dazu gibt es allerdings noch nicht, ausser dass es sich um Zuwachs für die Hatchimal-Familie handelt.

Digitale Haustiere

Spätestens seit dem Tamagotchi liegen sie im Trend, die batteriebetriebenen besten Freunde. Der Furby hat als eines der ersten erfolgreichen digitalen Haustiere 1998 die Kinderzimmer erobert und war Anfang der 2000er Jahre der grosse Renner. Mittlerweile gibt es zahlreiche Alternativen für die unterschiedlichsten Altersklassen. Bereits für Babys gibt es die sogenannten Funktionsplüschtiere. Beispielsweise das Traumschaf Ewan, speziell für Kleinkinder entwickelt. Es dient als Kuscheltier, Nachtlicht und hat eine Herzschlagfunktion, die dem natürlichen Herzschlag im Mutterleib nachempfunden ist. Preislich liegen einige dieser Funktionsplüsch- und Haustiere im oberen Segment. Es gibt aber auch günstige Alternativen, die genauso viel Spass machen. Das kuschelige Einhorn, das alles nachspricht zum Beispiel.