Die Schauspieler haben gelernt, wie man Crystal Meth herstellt: 14 unglaubliche «Breaking Bad»-Fakten

1. Walter White gibt es wirklich

Bevor die Show existierte, gab es 2008 einen echten Meth-Hersteller names Walter White in Alabama, der es auf die Liste der meistgesuchten Kriminellen schaffte. Zudem verhaftete die Polizei im Jahr 2011 einen Mathematiklehrer in Boston, der ein Meth-Labor führte.

2. Jesse hätte am Ende der zweiten Staffel sterben sollen

Die Produzenten haben sich jedoch umentschieden, nachdem sie gemerkt haben, wie gut seine Rolle ankam.

3. Die «Rettet-Walter-White»-Website ist echt

Die Website www.savewalterwhite.com, die Walter Junior erstellt hat, um Spenden für seinen todkranken Vater zu sammeln, existiert wirklich.

4. Die Schauspieler rauchen Zucker

Wenn die Schauspieler in den Szenen Crystal Meth rauchen, dann sind das in Wirklichkeit Zuckerkörner.

5. Bryan Cranston hat gelernt, wie man Meth herstellt

Die Produzenten haben Chemiker der Drogenvollzugsbehörde (Drug Enforcement Administration) bei der Inszenierung um Hilfe gebeten. Anschliessend wurde Bryan Cranston und dem Rest der Crew von einem Chemieprofessor die Herstellung von Crystal Meth beigebracht.

6. Das Rezept wurde aber absichtlich falsch dargestellt

Obwohl den Schauspielern beigebracht wurde, wie Crystal Meth hergestellt wird, wurde absichtlich ein falsches Rezept in der Show gezeigt. Dies, um zu verhindern, dass Fans und Zuschauer lernen, wie man die Droge selber zusammen kocht.

7. Meth-Dealer in den USA färben ihr Produkt absichtlich blau

Die Eigenschaft, die Walter Whites «Stoff» von den restlichen unterscheidet, ist folgende: Sein Crystal Meth ist mit 99% die reinste Form der Droge auf dem Markt und durch eine alternative Zutat blau verfärbt. Nachahmer in den USA färben ihr Produkt nun auch blau und setzen sogar einen höheren Preis als für das farblose, eigentliche Meth.

8. Die Salamanca-Cousins sind echte Gang-Mitglieder

Die Brüder sind beide Gang-Mitglieder und haben schon Zeit hinter Gitter verbracht. Einer der beiden hat sogar «Fuck» und «You» auf seine Augenlider tätowieren lassen - diese mussten für den Dreh abgedeckt werden.

9. RJ Mitte spielt seine Erkrankung nicht vor

Der Schauspieler, der den Sohn von Walter White spielt, leidet wirklich an Zerebralparese, jedoch an einer leichteren Form als in der Serie.

10. Für die Todesszene von Gus Fring brauchte es Hilfe von «The Walking Dead»

Für die Szene im Altersheim, in der die Bombe ausbricht und Bösewicht Gus Fring das halbe Gesicht weggebrannt wird, brauchte das Set Expertenhilfe. So baten sie die Maskenbildner von «The Walking Dead» um Hilfe, die mit ihrem Zombie-Make-Up ausgeholfen haben.

11. Die Produktionskosten pro Folge lagen bei $3 Mio. US-Dollar

Eine ganze Staffel zu drehen, die jeweils 13 Folgen hatte, kostete also ca. $40 Mio. Dollar.

12. Jedes «Yo» und «Bitch» war im Skript

Obwohl viele Fans dachten, dass die häufigen «Yo»- und «Bitch»-Kommentare von Jesse improvisiert waren, sind sie tatsächlich alle im Skript vorgesehen.

13. Das Intro zeigt die Formel von Methamphetamin

Das Intro zur Serie zeigt die chemische Formel von Methamphetamin (C10H15N) und sein molekularisches Gewicht (149.24).

14. Für die Pizza-Szene brauchte es nur einen Take

Die Szene, in der Walt genervt das Haus verlässt und die bestellte Pizza in die Luft wirft (und diese auf dem Dach landet), gelang beim ersten Versuch. Fans der Show suchen heute noch das Haus in Albuquerque auf, um aus Spass und Erinnerung an die Serie eine Pizza aufs Dach zu werfen. Die Besitzer bitten die Leute höflich, damit aufzuhören.

