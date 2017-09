Die Suche nach «Bamse» wird eingestellt: Norwegischer Chihuahua geht im Handgepäck verloren

Ein Haustier ist selten eifach nur ein Haustier. Es ist dein bester Freund und gehört zur Familie, man liebt es. So ist beim Reisen mit seinem Hund das schlimmste Szenario, welches man sich vorstellen kann, dass er irgendwo verloren geht. Die 17-jährige Melika Haanstad muss im Moment genau das durchmachen. Als sie nach dem Heimflug aus Spanien aus dem Flugzeug stieg und ihren Chihuahua «Bamse» vom Gepäckband abholen wollte, tauchte nur die leere Transportbox auf.

Vom Hund fehlte jede Spur, auch wo er sich abgesetzt hat, ist völlig unklar. Es wurde eine riesige Suchaktion gestartet. Mit Hilfe von Fallen, Wildkameras, Wärmesensoren, Spürhunden und Dutzenden von Freiwilligen versuchte man vier Wochen lang, «Bamse» zu finden. Zuerst im Flughafenbereich, später sogar in den angrenzenden Wäldern. Die verantwortliche Fluggesellschaft ist die SAS. Sie bezahlte den Hundebesitzern Hotelzimmer und setzte Personal ein, so dass am Ende Kosten von über 100'000 Kronen (mehr als 12'000 Franken) zusammenkamen. Doch vom Chihuahua fehlt nach wie vor jede Spur.

Hunden Bamse f#emo#rsvann under SAS flygning https://t.co/CbcpybLRHz @SAS @gardemoen #hundenbamse #efterlysning https://t.co/5TLmyaw5Mn — Dog News (@DognewsNews) 2013-07-22 14:22:09.0

Die SAS ist nun nicht länger bereit, noch mehr in die Suche nach «Bamse» zu investieren und stellt sie deshalb ein. Ein Sprecher der Fluggesellschaft sagt, man habe schon weit mehr getan, als es die juristische Verpflichtungen erfordert hätten. Ihr letztes Angebot: Umgerechnet 2500 Franken als Ersatz gegen den Chihuahua. Der Familie Haanstad reicht das natürlich nicht, schliesslich haben sie ein Familienmitglied verloren. Tausende tierliebe Unterstützer schlagen sich im Netz auf die Seite des vermissten Hundes. Sie sagen, dass die SAS zu schnell aufgegeben hätte und den vermissten «Bamse» wie ein Gepäckstück behandeln würden.

Eins ist aber wohl sicher: Der Chihuahua soll ziemlich sicher noch am Leben sein. Er wurde während der Suche immer wieder gesehen, sei dann aber jedes Mal entwischt. In zwischen ist er wohl völlig verwildert und scheut die Menschen. Trotzdem dürfe er nicht sich selbst überlassen werden. Eine Facebook-Gruppe sammelt nun Geld, um «Bamse» auf eigene Faust zu finden.