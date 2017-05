Die Vorgänger des Schweizer Maulwurfs: Das sind die 8 berühmtesten Spione der Welt

1. Virginia Hall - Die hinkende Dame

Die gebürtige Amerikanerin war eine der bedeutendsten englischen Spioninnen im zweiten Weltkrieg. Offiziell war sie in Frankreich als Kriegsreporterin für die New York Post tätig. Ihre geheimen Aufgaben waren aber die Koordination der Résistance, Guerilla-Anschläge, Sabotage und Fluchthilfe für abgestürzte Piloten. Zu ihrem Spitznamen «Die hinkende Dame» kam sie übrigens, weil sie eine Beinprothese hatte, in der sie jeweils geheime Dokumente versteckte. Wie praktisch!

2. Richard Sorge - Der Spion, der den Zweiten Weltkrieg entschied

Nachdem Sorge im ersten Weltkrieg für Deutschland kämpfte und sich schwer verletzte, wurde er zu einem Anhänger des Kommunismus. Daher floh er aus Deutschland in die Sowjetunion und wurde dort bald als Spion eingesetzt. Seine wohl bedeutendste Aktion als Spion bestand darin, die Sowjetunion zu informieren, dass Japan keinen Angriff auf sie im Osten plante. Dies veranlasste die Regierung, ihre Truppen aus Sibirien abzuziehen und stattdessen die Deutschen vor dem Einmarsch in Moskau zu stoppen. Dies trug massgeblich dazu bei, dass Deutschland gegen die Sowjetunion nicht gewinnen konnte.

3. Sidney Reilly - Die Vorlage für James Bond

Für viele Historiker ist Sidney Reilly der Super-Spion des 20. Jahrhunderts. Er spionierte für verschiedenste Länder und liebte Luxus, Glücksspiel und Frauen. In seinen Einsätzen stahl Reilly Waffenpläne, verhinderte Angriffe und sammelte unzählige Informationen. Als er die Frau eines russischen Ministers verführte und dadurch Informationen zu Waffenlieferungen erhielt, bekam er den Spitznamen «Ass der Spione».

Reilly flog auf, als er 1918 beauftragt wurde, die Bolschewiki in Russland zu stürzen und ein Attentat auf Lenin durchzuführen. Er wurde zum Tode verurteilt.

4. Aldrich Ames - Ein gerissener Doppelagent

Ames wurde 1962 von der CIA damit beauftragt, die sowjetischen Geheimdienstaktivitäten zu überwachen. Anstatt sich jedoch nur für die CIA einzusetzen, verkaufte er schon bald auch Informationen der CIA an die Gegenseite. Darunter waren auch Namen von amerikanischen Spionen. Seine Tätigkeiten führten zu zahlreichen Hinrichtungen und zum Scheitern diverser Geheimdienstoperationen der Amerikaner.

Im Jahr 1994 wurden Ames Tätigkeiten schliesslich entlarvt und er verhaftet. Bis man ihm seine Tätigkeiten nachweisen konnte, dauerte es aber noch eine Weile, denn Ames schaffte es mehrmals, einen Lügendetektortest zu bestehen.

5. Mata Hari - Die verführerische Agentin

Die ursprünglich aus den Niederlanden stammende Mata Hari stand vor und während des ersten Weltkriegs im Zentrum des Pariser Nachtlebens: Die Striptease-Tänzerin inszenierte sich gekonnt als schillernde Exzentrikerin mit indischen Wurzeln. Hinter der schönen Fassade verbarg sich aber eine deutsche Geheimagentin. Da sie mit zahlreichen hochrangigen Politikern verkehrte, schien sie die ideale Spionin zu sein. Bis heute ist allerdings unklar, wie viele Informationen sie tatsächlich weitergab. Mata Hari wurde 1917 hingerichtet.

6. Rainer Rupp - Der studierte Spion

Rupp wurde bereits während seines Studiums als Spion für die DDR angeworben. 1972 heiratete er die Britin Ann-Christine Bowen, mit der er später drei Kinder hatte. Er lieferte der DDR Informationen über die NATO und fotografierte das Dokument «MC 161», welches das gesamte Wissen der westlichen Verteidigungsbüdnisse über die militärische Lage der östlichen Mächte enthielt.

1994 wurde Rupp zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Heute arbeitet er als Journalist und Autor. Wie er das «MC 161» fotografieren konnte, hat er bis heute nicht preisgegeben.

7. Frederick Joubert Duquesne - Der Spion, der seine Schwester rächte

Der Afrikaner Duquesne hatte einen grossen Hass auf Grossbritannien, unter anderem weil Briten seine Schwester getötet und seine Mutter in ein Konzentrationslager verfrachtet hatten. Im zweiten Weltkrieg schloss sich Duquesne daher den Nazis an. Er gründete in den USA den berüchtigten «Duquesne-Spionagering», der aus deutschen Spionen bestand und ganze 33 Mitglieder zählte. Dieser wurde später vom FBI gesprengt.

8. Julius und Ethel Rosenberg - Das Spionagepärchen

Die Eheleute Rosenberg wurden 1953 in einem New Yorker Staatsgefängnis im Elektrostuhl hingerichtet, weil sie geheime Atom-Informationen an den sowjetischen Geheimdienst KGB weitergegeben hatten. Während Ethel lediglich treue Mitwisserin ihres Ehemannes war, zeigen Beweise, dass die Vorwürfe an Julius stimmten. Das Paar wurde von Ethels eigenem Bruder verraten, der seinerseits Angst vor einer Bestrafung hatte.

