Diskriminierend oder nur fair? Turniersieg verwehrt – weil Gewinnerin ein Mädchen ist

Die 16-jährige Emily Nash hat bei einem Highschool-Golfturnier im US-Bundesstaat Massachusetts all ihre Kontrahenten bezwungen. Sie setzte sich in einem Team-Wettbewerb ausschliesslich gegen Jungs in ihrem Alter durch. Doch jetzt kommts: Weil es sich eben um ein Männer-Turnier handelte und Nash nur dank einer Zusatzregelung dabei sein durfte, bekam sie keinen Pokal für ihren Erfolg.

Eine andere Regel beim Turnier besagt nämlich, dass ihre Leistung nur im Team-Wettbewerb und nicht im Einzel gewertet wird. Schliesslich gäbe es kommenden Frühling auch noch ein Turnier nur für Mädchen. Dieses hatte Emily übrigens bisher noch nie gewonnen. Umso spezieller wäre es gewesen, wenn sie bei den Jungs abgeräumt hätte.

«Ich verstehe, dass es Regeln gibt. Ich denke nur, dass keiner erwartete, dass so etwas passieren würde. Ich bin nicht wütend auf die Organisatoren, sondern nur enttäuscht», sagt das Mädchen. Deutlich härter geht Vater Bob mit den Organisatoren ins Gericht: «Der Verband hatte einfach keinen Plan für eine Situation wie diese, sie dachten, es würde nie dazu kommen. Ich hoffe, sie lernen daraus und ändern etwas für die Zukunft.» Diese Worte scheinen gewirkt zu haben: Der Turnierdirektor teilte mit, Emily nachträglich einen Pokal anfertigen zu lassen. Der Turnersieg bleibt ihr aber dennoch verwehrt.