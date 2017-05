Du kannst sie dir in der Schweiz anschauen: Das sind die 11 grössten Lego-Statuen der Welt

1. Drache

Bauzeit: 1200 Stunden

Anzahl Legosteine: 430'000

Höhe: 2,8 m

Breite: 5,2 m

Länge: 4,2 m

2. Mammut

Bauzeit: 900 Stunden

Anzahl Legosteine: 400'000

Höhe: 2,65 m

Breite: 1,5 m

Länge: 4,2 m

3. Greifvogel

Bauzeit: 640 Stunden

Anzahl Legosteine: 252'000

Höhe: 2 m

Breite: 70 cm

Länge: 1,8 m

4. Säbelzahntiger

Bauzeit: 420 Stunden

Anzahl Legosteine: 90'000

Höhe: 1,6 m

Breite: 80 cm

Länge: 2,4 m

5. Prinzessin...

Bauzeit: 160 Stunden

Anzahl Legosteine: 186'000

Höhe: 1,6 m

Breite: 40 cm

Länge: 30 cm

6. ...und Thron

Bauzeit: 120 Stunden

Anzahl Legosteine: 158'000

Höhe: 1,5 m

Breite: 50 cm

Länge: 40 cm

7. Ritter

Bauzeit: 160 Stunden

Anzahl Legosteine: 186'000

Höhe: 1,8 m

Breite: 50 cm

Länge: 30 cm

8. Jägerin

Bauzeit: 160 Stunden

Anzahl Legosteine: 105'000

Höhe: 1,5 m

Breite: 40 cm

Länge: 30 cm

9. Einhorn

Bauzeit: 120 Stunden

Anzahl Legosteine: 112'000

Höhe: 1,3 m

Breite: 40 cm

Länge: 1,5 m

10. Zauberer

Bauzeit: 120 Stunden

Anzahl Legosteine: 191'000

Höhe: 2,1 m

Breite: 45 cm

Länge: 30 cm

11. Hofnarr

Bauzeit: 120 Stunden

Anzahl Legosteine: 98'000

Höhe: 1,6 m

Breite: 45 cm

Länge: 30 cm

Alle Statuen kannst du von 12. bis 21. Mai an der Muba betrachten. Zwei Millionen Steine und ein grosses Potpourri an interaktiven Bau- und Spielmöglichkeiten stehen an der weltweit grössten Show für Lego-Fans, Bricklive, die nach Basel kommt, zur Verfügung.