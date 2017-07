Düstere Prognosen zur Eisschmelze in der Antarktis: «Pro Jahr brechen bis zu 1000 Gigatonnen Eis ab»

Forscher hatten es schon länger vorausgesehen: Ein Eisberg, der grösser ist als der Kanton Wallis, hat sich vergangene Woche von der Antarktis gelöst. Der Berg gehörte zum Larsen-C-Schelfeis und sein Bruch könnte nun die gesamte Eisschmelze in der Antarktis beschleunigt haben. Zumindest wenn es nach Haru Matsumoto geht.

Laut dem Ozeanforscher sei das zurückgebliebene Schelfeis so instabil, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis weitere Bereiche abbrechen, welche anschliessend abschmelzen. Obwohl Prognosen schwer vorherzusagen sind, seien die Schätzungen erschreckend. «Man geht davon aus, dass bis zu 1000 Gigatonnen Eis im Jahr abbrechen und in den Ozean hinaustreiben», so Matsumoto im Gespräch mit der «Welt».

Wie sich der Riesen-Eisberg weiterentwickelt, steht noch nicht fest: Nach Angaben des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI) wird es weniger als zwei Jahre dauern, bis der Koloss vollständig geschmolzen ist. Laut dem Japaner würden die Teile der Eisberge nach einiger Zeit vor der britischen Insel Südgeorgien im Südatlantik landen und dort Stück für Stück zerbrechen.

Generell gehört ist die Antarktis besonders stark vom Klimawandel betroffen: Der Polarkontinent im Süden zählt zu den sich am schnellsten erwärmenden Gebieten unseres Planeten.