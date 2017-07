Eeeeeh Macarena! 5 Einfache Tanzklassiker, die jeder draufhaben muss

Eeeeeh Macarena!5 Einfache Tanzklassiker, die jeder draufhaben muss

An jeder Party kommt irgendwann der Moment, an dem ein klassischer Popsong gespielt wird, zu dem lautstark mitgegrölt oder sogar getanzt wird. Grölen ohne Plan geht ja noch, aber was, wenn man die entsprechenden Dance-Moves nicht kann? Wir verschaffen Abhilfe.

18.39 Uhr 17 Reax

teilen teilen teilen