Eigentlich sollte es mit dem Flixbus nach Augsburg gehen: Mann schläft in Frankfurt ein und wacht in Paris auf

Der Aberglaube, dass Freitag, der 13. ein Unglückstag ist, sitzt bei vielen Menschen tief. Sebastian Quillmann gehört definitiv nicht zu diesen Leuten. Dennoch wurde der Deutsche just an diesem Tag vom Pech verfolgt.

Der Chefredaktor von «derhund.de» besuchte vergangenen Donnerstag die Buchmesse in Frankfurt. Während er bei der Hinfahrt von Augsburg den Zug nahm, entschied er sich bei der Rückreise für den Flixbus. «Um die Kosten des Verlags in Grenzen zu halten», wie er der «Augsburger Allgemeinen» sagte. Leider ging sein Sparplan nicht wie gewünscht auf.

Der 34-Jährige schlief am Abend auf dem Rückweg ein und verpasste es so, umzusteigen und nach Hause zu fahren! Aufgewacht ist er schliesslich auf den Autobahnen von Paris. Um 6 Uhr morgens. Nachdem er kurz geschockt war, konnte er aber laut eigenen Aussagen über die Situation lachen.

Dass ihm dieses «Missgeschick» genau am Freitag, dem 13. widerfahren ist, fand er ziemlich lustig, abergläubisch sei er aber nicht. Vielmehr hätte es damit zu tun gehabt, dass die Redaktion in den vergangenen Wochen unterbesetzt gewesen sei und er so viele Nachtschichten schieben musste.

Nach Hause hat er es übrigens auch noch geschafft: Nachdem er sich ein gemütliches Frühstück in Paris gegönnt hatte, reiste er wieder zurück nach Augsburg. Mit dem Zug. Für 185 Euro.