Ein Angestellter zum Auspacken: Designer bewirbt sich mit Lego-Figur

Das ständige Bewerbungsschreiben und das Updaten des Lebenslaufes kann für Jobsuchende wirklich kräftezehrend sein. Erst recht, wenn eine Absage nach der anderen ins Haus flattert. Mit der Überlegung, dass es nicht nur für den Arbeitsuchenden, sondern auch für den Arbeitgeber, der sich am Ende durch den ganzen Stapel Bewerbungen arbeiten muss, nicht einfach sei, hat sich Andy Morris deshalb etwas ganz Spezielles überlegt.

Um sich von seinen Mitbewerbern zu unterscheiden, warf der 34-Jährige, der Design an der University of South Wales studierte, all sein Gelerntes in die Waagschale und kreierte innert zwei Monaten eine Lego-Figur von sich selbst. Auf der Vorderseite der Verpackung gab Andy die wesentlichen Daten an: Er ist 34 Jahre alt, Designer, Creative Artist und eine Plastikfigur. Die Rückseite nutzte er, um sich vorzustellen: «Ich bin ein qualifizierter Interior-Designer und ein internationaler Exhibited Artist, für den ein gutes Design und leuchtende Farben zur Philosophie gehören.»

Das Päckchen mit seiner Miniatur verschickt Andy übrigens mit der Aufforderung: «Packen Sie Ihren neuesten Angestellten aus». So viel Kreativität und Selbstvertrauen – da werden bestimmt viele Arbeitgeber grosse Augen machen.