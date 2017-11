Ein Foto davon geht viral: Dieses Messer sieht aus wie die Schweizer Berge

Gestern tauchte auf der Online-Plattform «Reddit» das Foto eines Brotmessers in Form der Schweizer Berge auf. Ein in Schaffhausen lebender Amerikaner entdeckte das witzige Messer in einem Restaurant und teilte es im Netz. Über 50'000 Leute zeigten bisher ihre Begeisterung online.

Das Messer stammt von dem Schweizer Familienunternehmen Panorama Knife. Dort freut man sich ganz besonders über den viralen Post. «In der Schweiz erleben wir bereits einen grossen Hype. Es ist toll zu wissen, dass man es jetzt auch in Amerika super findet!», erzählt der Erfinder des Messers Andy Hostettler.

Der Reddit-Post scheint der Firma auch tatsächlich zu Erfolg verholfen haben: «Wir haben mehr Anfragen aus den USA erhalten», so Hostettler. Wer weiss, vielleicht landet das Schweizer Qualitäts-Teil ja bald bei einigen amerikanischen Familien unter dem Weihnachtsbaum?

Die Firma Panorama Knife wurde 2012 gegründet und verkauft neben diversen Brotmessern unter anderem auch Holzschneidebretter, Taschenmesser und seit neustem auch ein 3 in 1 Frühstücksmesser – alles natürlich in Form der Schweizer Alpen.