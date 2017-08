Ein Leben ohne ist unvorstellbar: 10 Gründe, warum das Leben mit einer Katze besser ist

1. Du hast immer jemanden zum Kuscheln.

2. Sie bringen dich zum Lachen.

Egal wie schlecht dein Tag war, wenn deine Katze etwas Witziges macht, kannst du nicht anders als zu lächeln.

3. Sie helfen dir, abzuschalten.

Mit einer Katze kannst du ganz einfach mal das Handy weglegen, die Arbeit vergessen und den Moment geniessen.

4. Es wartet immer jemand auf dich, wenn du nach Hause kommst.

5. Sie geben dir ganz viel Liebe.

Okay, seien wir ehrlich: Nur, wenn sie gerade Lust dazu haben. Dafür ist ihre Zuneigung dann umso wertvoller und ehrlicher.

6. Sie beugen Asthma und Allergien vor.

Wer in einem Haushalt mit Katzen aufwächst, der verringert das Risiko, später an Asthma und Allergien zu leiden.

7. Sie spüren, wenn es dir nicht gut geht.

Eine Katze spürt die Stimmungen ihres Besitzers. Ist dieser niedergeschlagen, streicht die Katze ihm mehr um die Beine als sonst und miaut dabei.

8. Sie helfen dir, dich besser zu fühlen.

Das Streicheln einer Katze reduziert Stress nachweislich. Ausserdem fühlen sich Menschen, die Katzen in ihrer Umgebung haben, stärker eingebunden und werden schneller gesund. In manchen Reha-Kliniken werden deshalb Therapie-Katzen eingesetzt. Auch in vielen psychiatrischen Kliniken findet man Katzen, weil sie depressiven Patienten helfen können.

9. Sie sind dein Wecker, falls du mal verschläfst.

Im Gegenzug wecken sie dich auch gerne mal am Wochenende, wenn du eigentlich ausschlafen könntest…Doch wie kann man ihnen böse sein?

10. Denn sie sind einfach unglaublich süss!